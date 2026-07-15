Una pareja de Neuquén murió en un choque múltiple en Córdoba: quiénes eran

El siniestro involucró a cinco vehículos: el auto de las víctimas fatales, tres camiones y una Ford Ranger. La Fiscalía de Córdoba investiga la mecánica.

Un siniestro vial que ocurrió este martes en el sur de Córdoba involucró a dos vecinos de Neuquén que se trasladaban en auto por la Ruta 35 y murieron durante un choque múltiple. El accidente de tránsito también dejó a dos personas heridas hospitalizadas.

La trágica colisión entre varios vehículos aconteció al mediodía en dicha ruta nacional a la altura del puente Arroyo Corralito. La zona está ubicada en el sur de Santa Catalina-Holmberg y en dirección al cruce con la localidad de Malena.

Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 74 años y una mujer de 80 , ambos con domicilio en Villa La Angostura . Viajaban en un Toyota Corolla Cross, conducido por el hombre, cuando se produjo la colisión. Se trata del Dr. Lorenzo Oreste Manera y Sara Noemí Bengoa, según consignó Diario Andino.

Hubo cinco vehículos involucrados en el choque

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba, además del Toyota Corolla Cross participaron tres camiones y una camioneta Ford Ranger.

Entre los vehículos involucrados había un camión Mercedes-Benz 710, otro Mercedes-Benz con acoplado y un Volkswagen 320 con semirremolque. Los investigadores trabajan para establecer la secuencia exacta de los impactos y determinar cuál fue el hecho que desencadenó la colisión múltiple.

Según trascendió, el Toyota Corolla Cross y dos de los camiones circulaban de sur a norte, mientras que la Ford Ranger y el restante camión lo hacían en sentido contrario.

Como consecuencia del violento choque, además de la pareja fallecida, resultaron heridas dos personas: el conductor de la Ford Ranger, de 38 años, y el chofer del Mercedes-Benz con acoplado, de 62. Ambos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Regional San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde permanecen internados con lesiones de distinta consideración.

Investigación por la muerte de los neuquinos y corte de la ruta 35

La magnitud del siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta Nacional 35 durante varias horas, mientras trabajaban los equipos de emergencia y los especialistas de Policía Científica. Recién durante la tarde se habilitó de manera parcial el tránsito por una de las manos.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y personal de Policía Judicial, quienes realizaron las pericias sobre los vehículos y el lugar del hecho para intentar determinar qué originó el choque.

Los investigadores centran parte de su análisis en el sector del puente sobre el arroyo Corralito, un tramo recto de la ruta que presenta un estrechamiento de la calzada y doble línea amarilla, aunque por el momento no se informó oficialmente cuál habría sido la mecánica del accidente.

Con una serie de peritajes ordenados y la toma de testimonios, la fiscalía de feria de Río Cuarto investiga cómo se desencadenó el siniestro, y las circunstancias que rodean al accidente que involucró a cinco vehículos.

La noticia causó conmoción tanto en Córdoba como en Villa La Angostura, donde familiares, amigos y vecinos comenzaron a despedir a la pareja fallecida, cuya muerte enluta a la comunidad neuquina mientras aguardaban avances en la investigación que permita esclarecer cómo ocurrió el trágico choque.

Por su parte, la Voz de Córdoba indicó que con este trágico choque ya suman 17 las personas muertas por siniestros viales en lo que va del corriente julio en la provincia de Córdoba.