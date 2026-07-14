Catalina, la psicóloga de 30 años que murió por eutanasia: su sufrimiento por un trastorno de salud mental

La joven colombiana murió tal como había solicitado. Su vida estuvo atravesada por dramáticos momentos. Las últimas palabras antes de recibir la eutanasia.

A finales del mes de marzo se conoció la muerte de Noelia Castillo Ramos , la española de 25 años que pidió su eutanasia, y finalmente murió tras un fuerte debate acerca de quién decide sobre el final de la propia vida cuando el sufrimiento se vuelve permanente. Luego se conoció la historia de una joven que pidió el suicidio asistido en Colombia . Tras una larga batalla, pudo acceder a su muerte en los últimos días.

Se trata d e Catalina Giraldo , una psicóloga de 30 años que buscaba acceder al primer caso médicamente asistido en su país.

Tras el impacto que tuvo su historia, en medio de una larga batalla legal y médica, Catalina murió mediante eutanasia el pasado 9 de julio. Su vida en los últimos años había estado atravesada por dramáticos momentos. Pasó nueve hospitalizaciones por crisis agudas y varios intentos de suicidio desde 2019.

"Yo siento que es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso, para mí ya es suficiente”, dijo en una entrevista a Noticias Caracol meses atrás.

El acceso a la eutanasia tras una larga batalla legal

A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido es el propio paciente quien administra la medicación proporcionada por un profesional de la salud, mientras que en la eutanasia es el médico quien aplica directamente el procedimiento.

Si bien el procedimiento no está penado por la ley, la falta de reglamentación impidió que Giraldo pudiera acceder a esta alternativa. La joven finalmente optó por solicitar la eutanasia, procedimiento que sí cuenta con protocolos establecidos en el sistema de salud colombiano.

"Debo decir que llegar a esta instancia no fue fácil y no sé si fui un poco testaruda al respecto. Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia, porque sentía que estaba traicionando esta lucha y no le estaba siendo fiel a mis principios", dijo en la entrevista que dio a conocer su caso y su cambio en el pedido a la Justicia.

La joven psicóloga convivía con diagnósticos de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Ella cumplía los criterios definidos por la Corte para acceder a la asistencia médica al suicidio: sufrimiento intenso derivado de enfermedades graves e incurables, consentimiento libre e informado y supervisión médica.

El mensaje de Catalina antes de recibir la eutanasia

Antes de morir, Catalina dejó un mensaje dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional. "Les diría que esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días", afirmó.

"La gente se suicida y se va a seguir suicidando. Negar esta realidad es desconocer lo que está pasando en el país y anivel mundial. No es romantizar la muerte, es acompañarla y respetar el proceso de la persona", sumó en su descargo.

Colombia es uno de los países del mundo que más avanzó en reconocer el derecho a la muerte digna y crear mecanismos para que sus ciudadanos puedan acceder. En 2024, 352 personas accedieron a la eutanasia y el número crece año tras año.