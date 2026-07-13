Las Ovejas se prepara para la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero

Las Ovejas se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero , que tendrá lugar el 18 de julio en el Polideportivo Municipal. La celebración, que se realiza cada invierno desde 2019, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más representativos del Norte Neuquino , convocando a vecinos y visitantes para compartir dos jornadas dedicadas a las tradiciones, los sabores y la identidad de la región.

El eje central de la fiesta es el certamen de participación popular que premia las mejores elaboraciones de pan casero en distintas categorías, entre ellas pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortilla al rescoldo, pan saborizado y pan con chicharrón . Participantes de diferentes localidades presentan sus producciones en un concurso gratuito con importantes premios.

Además, el tradicional certamen del mate, en sus versiones amargo y dulce, evalúa aspectos como textura, estructura, presentación y sabor, poniendo en valor otra de las costumbres más arraigadas de la cultura patagónica.

Mate, pan e identidad cultural

Durante el festival también se realizarán demostraciones de elaboración de distintos tipos de pan y de masa madre, permitiendo al público conocer las técnicas de amasado y los secretos que conservan las artesanas del pan de la región. La propuesta se completa con espectáculos de música folclórica en vivo, donde la cueca neuquina ocupa un lugar destacado, invitando a los presentes a disfrutar y participar de las danzas tradicionales.

La Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero nació con el deseo de la comunidad de contar con un evento que destaque su identidad y recupere los recuerdos vinculados al tradicional horno de barro, presente durante generaciones en los hogares del Norte Neuquino. Hoy, esta celebración representa un espacio para preservar el patrimonio cultural, fortalecer las tradiciones y compartir con quienes visitan Las Ovejas la calidez, los sabores y la historia de un pueblo que mantiene vivas sus raíces.