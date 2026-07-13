Villa La Angostura suma nuevas propuestas para disfrutar el invierno

Del 17 al 25 de julio, el Mercado de Montaña reunirá a más de 67 emprendedores con productos de elaboración propia, gastronomía y actividades.

Villa La Angostura amplía su oferta para las vacaciones de invierno con una nueva edición del Mercado de Montaña-Invierno 2026, una propuesta que invita a residentes y turistas a conocer la producción local mientras disfrutan de actividades culturales y recreativas. La actividad se desarrollará del 17 al 25 de julio, de 17 a 21, en el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata”, con entrada libre y gratuita.

El espacio reunirá a más de 67 emprendedores, artesanos y productores locales y regionales que ofrecerán productos de elaboración propia , entre ellos tejidos, cerámica, madera, cosmética natural, chocolates, alfajores, gastronomía y artículos realizados con impresión 3D. Además, durante las nueve jornadas habrá espectáculos, música en vivo, cocina en vivo, talleres y propuestas especialmente pensadas para las infancias.

La secretaria de Ciudadanía de la municipalidad de Villa La Angostura, Paula Zunino, destacó que esta edición renueva una iniciativa que desde hace años acompaña la temporada invernal. “Le estamos dando una mirada diferente a lo que era nuestra feria de invierno, justamente para poder apuntar también al turismo y darle más opciones a todos los que nos vengan a visitar”, señaló.

Entre las novedades de este año se encuentra un desfile de indumentaria confeccionada por emprendedores textiles de la localidad, que se realizará el miércoles 22 de julio. La programación se complementará diariamente con actividades para todas las edades, permitiendo que quienes regresen de disfrutar de la nieve y del Cerro Bayo encuentren una alternativa para continuar recorriendo y disfrutando de la localidad.

Julián Campos

Zunino remarcó además la importancia que tiene el evento para fortalecer la economía regional. “Es un excelente momento para mostrar todas nuestras capacidades y poder ofrecérselas al turista. Este espacio es fundamental para la economía local y también permite sumar una propuesta más allá del cerro y de la nieve”, afirmó.

El Mercado de Montaña forma parte de las actividades previstas para estas vacaciones de invierno en Villa La Angostura y busca consolidarse como un punto de encuentro entre visitantes y productores locales, promoviendo el consumo de productos regionales y ampliando las experiencias disponibles durante la temporada turística.