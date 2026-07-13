Dos años sin Luciana Muñoz: la Fiscalía Federal recibió un "rompecabezas" de Provincia y elaboró 16 hipótesis

El expediente llegó el 30 de diciembre de 2025 a la Fiscalía Federal y estaba incompleto. Cecilia Pagano Mata indicó que eran las “piezas de un rompecabezas” con 165 testimonios.

El objetivo central de su equipo en cuanto al caso de la estudiante Luciana Muñoz , desaparecida el 13 de julio de 2024 en la provincia de Neuquén, corazón de Vaca Muerta, es determinar dónde está, quién intervino y cómo funciona la red de trata, un delito llamado complejo, así como el narcotráfico.

El expediente llegó el 30 de diciembre de 2025 a la Fiscalía Federal y estaba incompleto. La jefa de la Unidad Fiscal Federal de Neuquén, Cecilia Pagano Mata, indicó a LM Neuquén que además es trabajar con las “piezas de un rompecabezas”.

Mientras la familia organiza una gran marcha desde el monumento a San Martín hasta la casa de gobierno, en la Oficina de Delitos Complejos, que abarca investigaciones de trata de personas, están en pleno trabajo.

“Nosotros la buscamos viva porque es la hipótesis principal”, enfatizó la fiscal, lo cual marca una gran diferencia respecto a lo que, según Lila Aguerre, la mamá de Luciana, le remarcaba el fiscal Andrés Azar y la Policía.

En cuanto a sus diferencias, Mata Pagano agregó que respeta el trabajo de sus compañeros de la Fiscalía provincial y su prioridad es ser objetiva: “Buscamos el error en la matriz de trabajo que conduce hacia dónde está Luciana y qué fue lo que pasó”, es decir, “qué otras cosas pasaron desapercibidas”.

Aseguró que la estrategia de la investigación es llegar a un juicio para que los responsables de la desaparición sean condenados. “La orden de tomar declaración siempre fue a cualquier persona que quiera declarar, estamos a disposición de cualquier información relevante y no relevante”, dijo.

En este sentido, explicó que quieren aprovechar su declaración en este medio de comunicación para hacer llegar a la sociedad que los testimonios útiles para encontrar a Luciana no solamente se refieren al momento preciso de la desaparición, sino a cualquier otro momento. Esto es así porque, al ser una investigación, la prueba para el juicio “se nutre de reiteraciones de testigos que declaren lo mismo”.

Incluso, además de alentar a la comunidad a declarar como testigo en caso de conocer información vinculada al caso de la desaparición de Luciana, indicó que también está contemplada la posibilidad de aplicar el programa de testigos protegidos, es decir, bajo el programa que dispone recursos para su resguardo, lo que todavía no hubo necesidad de aplicar.

Un caso de trata de personas en Neuquén

La causa pasó a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de trata de personas. En cuanto a la investigación, incluso encontraron que la Fiscalía provincial había realizado una medida relacionada al ambiente prostibulario.

Además, la familia de Luciana Muñoz venía denunciando irregularidades, demoras y falta de resultados en la investigación provincial, lo que impulsó el reclamo para que la causa cambiara de jurisdicción.

En ese camino, después de un viaje a Buenos Aires de la Asamblea por la aparición de Luciana Muñoz, lograron que se instruya a las Fuerzas Federales de Seguridad para que procedan a la difusión y publicación, en todas sus formas, del afiche correspondiente a la recompensa de 10 millones de pesos, oficializada en el mismo oficio publicado en el Boletín Oficial el 30 de octubre de 2025 con la firma de la entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Además, sigue vigente la recompensa de 100 millones por parte de la provincia de Neuquén para quien aporte datos.

Reconstruyeron 16 hipótesis

La causa por la desaparición de Luciana Muñoz cruzó de la Fiscalía provincial a la Fiscalía Federal, el último día hábil antes de la feria judicial que comenzaba en enero de 2026. Como se mencionó, el equipo encabezado por la fiscal jefa Cecilia Pagano Mata indicó a LM Neuquén que no recibió una investigación estructurada alrededor de una teoría del caso, sino un expediente con cientos de actuaciones dispersas que conformaban 'un rompecabezas'.

Una vez que recibieron el envío de provincia, el equipo federal realizó un trabajo de sistematización con 23 trabajadores y trabajadoras conformado no solo por el área de delitos complejos, sino también de inicio y transición.

En conjunto se revisó todo el material producido por la provincia durante casi dos años y distinguió 16 hipótesis de búsqueda. “De trabajo”, aclara.

Claudio Espinoza

Entre las distintas líneas de investigación, la principal es la trata de personas —delito de competencia federal—, mientras que las otras corresponden a delitos ordinarios que corresponden a la investigación del fiscal Andrés Azar.

“Fiscalía provincial no se quedó la investigación activa, por lo que trabajamos en todas las hipótesis, porque es importante saber dónde está Luciana y qué pasó”, afirmó Mata. De esta manera, aunque no pueden rebelarse para evitar entorpecer, está en actividad la producción de prueba para el total de 16 hipótesis abiertas mientras no exista evidencia suficiente para descartarlas.

Los problemas de la investigación

El principal problema que encontró la Fiscalía Federal sobre el caso de Luciana Muñoz que venía investigando la Fiscalía provincial, fue la desorganización. “Nos enviaron el expediente el 30 de diciembre y nos requirió una estrategia de sistematización porque era una investigación voluminosa que no estaba sistematizada”, indicó Mata.

Para ordenar el material se dispuso un equipo de trabajo con el área de atención inicial, área de transición y área de delitos complejos, con tres fiscales a la cabeza, secretaria y auxiliares. Como no había un sistema de clasificación aplicado, lo tuvieron que crear a través de un enorme trabajo en equipo.

En total, la primera etapa que duró cuatro meses trabajaron 23 personas de la fiscalía federal abocadas al chequeo de evidencias físicas, formularios, declaraciones videograbadas, entre otras pruebas.

De allí constataron que había 165 testimonios y, en términos generales, todo el entorno de Luciana había sido entrevistado, es decir, no hay indicio de personas que no hayan declarado ante la fiscalía provincial.

Claudio Espinoza

Aun así, al cotejar esa evidencia saltó a la vista que estaba incompleta. Por ejemplo, una entrevista donde se mencionaba un anterior testimonio evidenciaba que aquel, como otras pruebas, no estaban incluídas en el expediente enviado en un primer momento por la fiscalía provincial.

A partir de ese momento comenzaron una seguidilla de solicitudes a la Oficina de evidencia. “Desde que recibimos con faltantes fuimos pidiéndoles, hasta mayo”, concluyendo que “el remanente de información fue compartido a destiempo”. Según aseguraron, todavía la Justicia provincial les debe el envío de evidencia informática, grabaciones y videocámaras.

“Tenemos casi completa la historia del caso pero todavía es difícil, es como armar un rompecabezas, y todavía faltan cámaras”, señaló la jefa de la fiscalía federal.

Qué dijo la fiscalía federal sobre Maximiliano Avilez

Una de las consultas de LM Neuquén fue respecto a si la fiscalía federal pudo analizar datos útiles o incluso presuntos sospechosos de la desaparición de Luciana a partir de la causa provincial por falso testimonio a Maximiliano Avilez. Ese joven de Parque Industrial tuvo una relación de pareja con Luciana y fue la única persona imputada por la fiscalía provincial acusado de falsear información sobre la última vez que vio a Luciana, pero no por el delito de desaparición de persona.

“Sabemos lo mismo que ustedes, por los medios de comunicación, todavía no lo pudimos analizar para entender mejor qué es lo que le imputan”, señaló Mata, ya que recién el día anterior a la entrevista con LM Neuquén, el lunes 6 de julio, les fue enviado el expediente de fiscalía provincial.

De todas maneras, anticiparon que el expediente tendrá evidencias dispersas por el sistema acusatorio propio del MPF: “En provincia los legajos son de prueba, no tenés un hilo conductor ni una hipótesis”.

Claudio Espinoza

Por lo tanto, una de las principales diferencias entre la Justicia neuquina y la federal no es solo de jurisdicción, sino también de metodología de investigación. Una causa no consiste en acumular pruebas, sino en organizarlas alrededor de hipótesis que se corroboran o se descartan mediante medidas concretas.

Por eso, cuando una causa cambia de fiscalía o de jurisdicción, no se traslada solo un expediente: también puede perderse la lógica de investigación si esa teoría del caso no estaba claramente desarrollada.

Lo que describe la fiscal federal Pagano Mata —que recibió "un rompecabezas", un expediente no sistematizado y sin una hipótesis investigativa organizada— tiene mucho peso porque, en un sistema acusatorio, la fortaleza de una investigación depende precisamente de esa construcción de hipótesis y de cómo se relaciona la evidencia con ellas.

Si existen cientos de declaraciones, informes, oficios y allanamientos pero no están ordenados dentro de líneas investigativas, el nuevo equipo prácticamente debe reconstruir la investigación desde lo realizado.

Cómo trabaja la Fiscalía Federal los casos de trata de personas

Hasta el momento, la Fiscalía Federal de Neuquén aseguró que no tiene antecedentes de una investigación y búsqueda como el caso de Luciana Muñoz, salvo juicios de lesa humanidad, como el próximo juicio por la desaparición forzada de Sergio Ávalos.

“Para trabajar en un caso de trata hay que visualizar el entorno”, señaló Pagano Mata. En el caso que lleva dos años sin aportar respuestas, indicó: “La historia de Luciana y de su grupo familiar es la misma situación de vulnerabilidad que la observás transversal en todas sus relaciones, en el análisis socio económico”.

“Lo que vemos en los casos de trata son situaciones de consumo problemático de sustancias, favores sexuales, condiciones paupérrimas que conducen a no tener entornos de contención y exposiciones a todo tipo de violencia”, aseguró.

En cuanto a la consulta por la posibilidad de la complicidad estatal en la desaparición de Luciana, Mata indicó: “Es muy difícil que las bandas de narcotráfico no tengan una estructura que permita su desarrollo”.

Claudio Espinoza

16 hipótesis y producción de prueba

Desde que el extenso trabajo de sistematización por parte de 23 personas logró organizar el caso de la desaparición de Luciana Muñoz en dos informes y queda pendiente el último, el equipo se redujo a seis personas, entre la fiscal, secretaria y auxiliares.

Pasaron dos años desde que la joven de Gran Neuquén Norte desapareció el 13 de julio de 2024, sin embargo la fiscal asegura que el paso del tiempo no es una imposibilidad para encontrarla. “Es difícil construir la investigación solo con prueba testimonial, porque muchas veces es un dicho de otro dicho, es un trabajo intenso que requiere prestar atención a los testimonios, contrastar unos con otros, sobre ese tamiz surgen las hipótesis.

Al obstáculo del faltante de declaraciones aportadas desde fiscalía provincial, y la ausencia de testigos directos de un delito relacionado a la desaparición de Luciana, indicaron que se agrega la realidad crítica: algunos testigos atraviesan una vulnerabilidad ligada a los consumos problemáticos.

“Resulta complejo de entender qué es lo que querían decir, el relato es coherente pero los tiempos se confunden, o los nombres con los apodos para referenciar a otras personas”, deslizó una prosecretaria de fiscalía.

De acuerdo a lo informado por la federal, la fiscalía provincial no pudo determinar el Punto Cero: es decir definir la última referencia verídica del análisis de la prueba en cuanto al lugar físico y momento exacto que la persona estuvo o tuvo contacto con alguien antes de perderse su rastro.

El fiscal provincial Andrés Azar estuvo a cargo del caso durante más de un año y medio. Sebastián Fariña Petersen

De todas maneras, si bien el punto cero es clave para iniciar la búsqueda de una persona, a casi dos años de su desaparición, Mata aseguró se está trabajando en esto pero “no es determinante”, porque puede saltarse a una prueba circundante que sí determine el rumbo de la investigación.

Por lo tanto, una de las misiones de la fiscalía es tener en cuenta las pruebas que tienen en su haber, las que faltan para descartar hipótesis, y así achicar o expandir el campo de investigación.

“Hay medidas en marcha, otras que se tomarán a la brevedad”, aseveró la fiscal y agregó que es importante ordenarlas estratégicamente: “hay que decidirlas muy a conciencia, porque una vez que disparaste medidas de prueba, que algunas son intrusivas, como los allanamientos, pueden afectar a otras líneas de investigación, así como una declaración testimonial puede afectar”.

Para las medidas de prueba que están realizando solo utilizan a la Policía Federal, excluyendo a la Policía de Neuquén, aunque no descartan que en otro momento utilicen a la Prefectura o la fuerza Aeroportuaria.

Por su parte, también están en comunicación directa a nivel federal con las víctimas de trata que son rescatadas en prostíbulos y otros espacios de explotación, captación o traslado y atentas a la eventual vinculación que pueda surgir, tanto declaraciones manifiestas o relaciones indirectas.

A su vez indicó que la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y con el trabajo de Pedro Pugliese, defensor público de víctima con asiento en la Provincia de Neuquén, pudieron establecer diálogo con las víctimas, es decir la mamá de Luciana, Lila Aguerre, y su entorno.

Tanto para abrir como para concluir la entrevista, la fiscal señaló con firmeza: "No puede pasar otra Luciana, como sociedad no lo podemos permitir”. Además, subrayó que “hay dispositivos de lujo en la provincia que se podrían haber activado”.