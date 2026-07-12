Una joven recibió una patada en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

El episodio ocurrió sobre la Ruta 22, a la altura del semáforo ubicado frente a la escultura de Messi. La pelea se desató pese al operativo policial desplegado.

Violencia en plena celebración: una joven recibió una patada en la cabeza durante los festejos.

Los festejos por un nuevo triunfo de la Selección Argentina volvieron a quedar empañados por hechos de violencia. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, varias jóvenes protagonizaron una pelea sobre la Ruta 22 , en un sector donde se concentraba una gran cantidad de personas en Cutral Co .

El episodio ocurrió a la altura del semáforo ubicado frente a la escultura de Lionel Messi, uno de los puntos elegidos por los vecinos para reunirse y celebrar el resultado deportivo.

De acuerdo con lo que pudo conocerse, entre dos y tres jóvenes comenzaron a enfrentarse en medio de la multitud. En pocos segundos, dos de ellas quedaron trabadas en el piso y tomadas de los cabellos, mientras otras personas observaban la situación.

La escena se volvió aún más violenta cuando otra joven se acercó y le dio una fuerte patada en la cabeza a una de las mujeres que se encontraba en el suelo.

El ataque generó preocupación entre quienes estaban en el lugar, debido a la violencia del golpe y al riesgo de que la víctima sufriera heridas de gravedad. Por el momento, no trascendió si alguna de las involucradas necesitó asistencia médica ni si se realizaron denuncias por lo sucedido.

El hecho llamó especialmente la atención porque durante los festejos se había desplegado un importante operativo policial para prevenir incidentes y controlar la concentración de personas.

A pesar de la presencia de efectivos en distintos sectores, la pelea se produjo en plena vía pública y en uno de los puntos más concurridos de la celebración.

En la ciudad de Neuquén hubo seis demorados

En Neuquén Capital, un amplio operativo policial se llevó adelante para que miles de hinchas puedan disfrutar de los festejos durante todo el mundial. Según reveló el comisario inspector Marcos Mazzone a LMNeuquén, aproximadamente más de 30 mil personas se congregaron en el epicentro del Monumento a San Martín.

El operativo, que contó con refuerzos debido al contexto nocturno para evitar incidentes, "se llevó con total normalidad con los refuerzos pertinentes en las áreas de cacheo", lo que facilitó todo el trabajo interno de los anillos de seguridad. Desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada, la Policía de Neuquén llevó adelante su labor.

Aunque seis personas fueron demoradas por disturbios, el comisario Mazzone explicó que no hubo personal policial herido ni daño en comercios, como tampoco en móviles policiales. En general, los festejos por el triunfo de Argentina se llevaron en un contexto de gran tranquilidad.