Locura por el pase de Argentina a semis: más de 30 mil personas festejaron en el Monumento a San Martín

El operativo de seguridad policial relevó el doble de personas que el partido ante Egipto. No se registraron incidentes de gravedad, pese a la masiva convocatoria.

Argentina es semifinalista del Mundial 2026 después de ganarle 3 a 1 a Suiza y todo el país salió a festejar por la madrugada. Con un partido sufrido y que costó, el resultado a favor se gritó y festejó en las calles de todo el país.

En Neuquén Capital , un amplio operativo policial se llevó adelante para que miles de hinchas puedan disfrutar de los festejos durante todo el mundial . Según reveló el Comisario Inspector Marcos Mazzone a LMNeuquén , aproximadamente más de 30 mil personas se congregaron en el epicentro del Monumento a San Martín.

El operativo, que contó con refuerzos debido al contexto nocturno para evitar incidentes, " se llevó con total normalidad con los refuerzos pertinentes en las áreas de cacheo", lo que facilitó todo el trabajo interno de los anillos de seguridad. Desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada, la Policía de Neuquén llevó adelante su labor.

Aunque seis personas fueron demoradas por disturbios, el comisario Mazzone explicó que no hubo personal policial herido ni daño en comercios como tampoco en móviles policiales. En general, los festejos por el triunfo de Argentina se llevó en un contexto de gran tranquilidad.

Del operativo participaron efectivos de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª, junto a personal del Departamento Móvil de Seguridad, División Operativa, División Motorizada, División Seguridad y Operativa Bancaria, División Montada y Canes, Departamento Seguridad Metropolitana, Dirección Tránsito, Dirección Bomberos, Centro de Operaciones Policiales, Dirección Delitos, Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Informática y Comunicaciones y Dirección Administración.

Asimismo, se desplegaron drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal especializado para el monitoreo permanente de la zona.

Por el momento, se desconoce cómo será el operativo para el próximo partido, aunque se espera que continúe con refuerzos en los anillos de seguridad como también los cortes de calle.

Sin precedentes: por qué las semifinales del Mundial 2026 son históricas

Las semifinales del Mundial 2026 marcaron un hecho inédito en la historia del ránking FIFA. Por primera vez desde que el organismo implementó la clasificación mundial de selecciones en 1992, los cuatro equipos ubicados en los primeros puestos del escalafón lograron avanzar simultáneamente a la instancia decisiva de una Copa del Mundo. Francia, Argentina, España e Inglaterra definirán al próximo campeón en un escenario que nunca antes se había producido.

La histórica coincidencia quedó confirmada tras la clasificación de la Selección Argentina, que venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y completó el cuadro de semifinalistas. De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se sumó a los otros tres combinados europeos que continúan en carrera por el título mundial.

El ránking FIFA fue creado en 1992 para ordenar a los elencos de acuerdo con sus resultados internacionales. Desde entonces, distintas potencias lograron ocupar los primeros lugares, pero nunca las cuatro mejores clasificadas coincidieron entre los cuatro semifinalistas de un mismo Mundial. El torneo de 2026 rompió definitivamente esa estadística.

Actualmente, Francia lidera el ranking FIFA, seguida por Argentina, España e Inglaterra. La Albiceleste había llegado a la cita máxima ocupando el primer puesto, aunque durante la competencia fue superada por el seleccionado francés, que ahora encabeza la clasificación mundial.