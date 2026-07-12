Sin precedentes: por qué las semifinales del Mundial 2026 son históricas

Los cruces que se definieron son inéditos desde que se implementó el ránking FIFA, allá por 1992.

Las semifinales del Mundial 2026 marcaron un hecho inédito en la historia del ránking FIFA. Por primera vez desde que el organismo implementó la clasificación mundial de selecciones en 1992, los cuatro equipos ubicados en los primeros puestos del escalafón lograron avanzar simultáneamente a la instancia decisiva de una Copa del Mundo. Francia, Argentina, España e Inglaterra definirán al próximo campeón en un escenario que nunca antes se había producido.

La histórica coincidencia quedó confirmada tras la clasificación de la Selección Argentina , que venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y completó el cuadro de semifinalistas. De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se sumó a los otros tres combinados europeos que continúan en carrera por el título mundial.

El ránking FIFA fue creado en 1992 para ordenar a los elencos de acuerdo con sus resultados internacionales. Desde entonces, distintas potencias lograron ocupar los primeros lugares, pero nunca las cuatro mejores clasificadas coincidieron entre los cuatro semifinalistas de un mismo Mundial. El torneo de 2026 rompió definitivamente esa estadística.

Actualmente, Francia lidera el ranking FIFA, seguida por Argentina, España e Inglaterra. La Albiceleste había llegado a la cita máxima ocupando el primer puesto, aunque durante la competencia fue superada por el seleccionado francés, que ahora encabeza la clasificación mundial.

Cuándo serán las semifinales del Mundial 2026

Además de la jerarquía que representan estos equipos, las semifinales reunirán a cuatro de las principales potencias del fútbol internacional. Francia enfrentará a España el martes en Dallas, mientras que la Scaloneta jugará frente a los británicos el miércoles en Atlanta. Los ganadores avanzarán a la final del domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto un día antes en Miami.

Más allá del resultado que finalmente tenga el Mundial 2026, el torneo ya quedó registrado en la historia por un dato estadístico sin precedentes. Nunca desde la creación del ranking FIFA las cuatro selecciones mejor posicionadas habían alcanzado juntas las semifinales, un reflejo del dominio que ejercieron durante los últimos años y que ahora buscarán transformar en el título más importante del fútbol internacional.