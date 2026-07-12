Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, a puro abrazo en el golazo de Julián Álvarez que le dio el triunfo a Argentina
El presidente de la AFA y el de la Conmebol vieron juntos el partido ante Suiza en uno de los palcos del estadio.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con enorme intensidad en uno de los palcos del Kansas City Stadium. Allí siguieron el triunfo 3-1 sobre Suiza el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes protagonizaron un emotivo festejo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Kempes y Ruggeri también estuvieron junto a Tapia y Domínguez
Los dirigentes observaron el partido acompañados por otras figuras históricas del fútbol argentino, entre ellas Mario Alberto Kempes y Oscar Ruggeri. Sin embargo, las cámaras captaron especialmente el momento en que los dos mandamases se abrazaron con fuerza tras los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que terminaron asegurando el pase del equipo de Lionel Scaloni a la próxima instancia del torneo.
Fue el propio directivo paraguayo quien compartió los videos de esos festejos en sus redes sociales. Después del gol de Julián Álvarez, el pope de la Conmebol escribió: “¡Con el corazón! El festejo del segundo gol de Argentina. ¡Vamos, Sudamérica, a creer en grande en el Mundial!”, acompañando las imágenes del abrazo con Tapia y la euforia que se vivía en el palco.
Tras el tercer tanto, convertido por Lautaro Martínez, Domínguez volvió a publicar otro video con un nuevo mensaje dedicado al único representante sudamericano que continúa en competencia. “¡El tercer gol! Argentina es semifinalista del Mundial. A creer en grande, Sudamérica”, escribió el dirigente guaraní, destacando el avance de la Albiceleste en un torneo donde el resto de las selecciones de Conmebol ya quedaron eliminadas.
Cómo les fue a las selecciones de la Conmebol en el Mundial 2026
La Albiceleste es el único equipo de la región que sigue con vida en la Copa del Mundo. Colombia, Brasil y Paraguay fueron eliminados en los octavos de final, Ecuador quedó afuera en los dieciseisavos y Uruguay no logró superar la fase de grupos. En ese contexto, Domínguez reforzó su respaldo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, mientras todo indica que volverá a acompañar a la Selección el próximo miércoles, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.
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