Emocionante: el relato brasileño del gol de Julián Álvarez que te deja la piel de gallina

Los periodistas del país vecino le pusieron pasión a la narración del tanto que selló la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

El golazo de Julián Álvarez que clasificó a la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo desató la locura entre los hinchas argentinos. La transmisión de CazéTV, uno de los medios deportivos más populares de Brasil, se volvió viral por el apasionado relato de Luís Felipe Freitas y los comentarios de Casimiro Miguel durante el triunfo 3-1 sobre Suiza. Sus frases recorrieron las redes sociales y fueron destacadas por la intensidad con la que describieron el momento decisivo del encuentro.

Cuando la Araña sacó el derechazo al ángulo a los 111 minutos del alargue, el relator encontró palabras que rápidamente se multiplicaron en internet. “La pierna pesa, el alma viene y da la respuesta” , exclamó antes de resumir el espíritu del equipo de Lionel Scaloni con una frase que se volvió tendencia: “Una batalla tras otra y va hacia adelante , de pecho abierto, con coraje, con talento, con alma, con mucho corazón”. El narrador también calificó el remate del delantero argentino como “un disparo indefendible”, destacando la potencia y precisión del remate que dejó sin respuestas al arquero Gregor Kobel.

Desde el estudio, Casimiro Miguel aprovechó el gol para elogiar el recambio generacional de la Albiceleste. “Lo dijiste: se busca un nuevo Di María . Hay piezas, hay calidad. Son jugadores que son protagonistas”, afirmó. Luego destacó individualmente a varias figuras del plantel. “Julián Álvarez es protagonista, Lautaro es protagonista, Enzo es protagonista, Mac Allister es un jugador protagonista ”, resaltando la cantidad de futbolistas capaces de asumir responsabilidades en los momentos más importantes del torneo.

El análisis de la transmisión brasileña sobre la roja a Embolo

La transmisión del país vecino también vivió con enorme intensidad uno de los episodios más discutidos del partido: la expulsión de Breel Embolo tras la intervención del VAR. Antes de que el árbitro modificara su decisión, Casimiro ya había advertido lo que veía en la repetición. “Creo que el jugador de Argentina no tocó a Embolo. Creo que fue eso, él simuló ahí”, comentó mientras analizaban la jugada. Finalmente, el juez retiró la tarjeta amarilla a Leandro Paredes y sancionó al delantero suizo por simulación, una decisión que terminó dejando a Suiza con diez jugadores.

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O Breel Embolo foi muito imprudente! Como disse o narrador: “burrice cristalina”. Ele já tinha um cartão amarelo, estava com a posse da bola, a Suíça jogando melhor pô pic.twitter.com/kS6R1rZpnw — NATANAEL: (@NATANAE08460872) July 12, 2026

El analista Rafael Oliveira explicó durante la transmisión el fundamento reglamentario de la medida. “Si le diste amarilla al jugador que teóricamente cometió la falta, pero ni siquiera fue falta, fue simulación, le quitas la amarilla a él y se la das a Embolo ”, detalló.

Por su parte, Luís Felipe Freitas fue muy crítico con la actitud del atacante suizo: “Es increíble lo que hizo aquí Breel Embolo”. Casimiro tampoco ocultó su opinión y sentenció: “Lo que hizo Embolo aquí es una tontería absoluta”. Para los integrantes de CazéTV, esa acción terminó condicionando el desarrollo del encuentro y allanó el camino para la clasificación argentina a las semifinales del Mundial 2026.