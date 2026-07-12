El DT de Suiza estalló tras la eliminación ante Argentina en el Mundial: "Esa regla destruyó el partido"

La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial dejó un fuerte malestar en el plantel y especialmente en su entrenador, Murat Yakin . Tras la derrota por 3-1 frente a la Selección Argentina en el tiempo suplementario, el director técnico apuntó contra la intervención del VAR en la jugada que terminó con la expulsión de Breel Embolo. Para el entrenador, esa decisión fue determinante en el desarrollo del partido y cambió por completo el rumbo de un encuentro que hasta ese momento se encontraba igualado.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso disputado en Kansas City, el DT fue muy crítico con el criterio arbitral aplicado tras la revisión tecnológica. “Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido ”, afirmó. Además, insistió en que la acción no justificaba una segunda tarjeta amarilla para Embolo. “No había razón para esa amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya ”, sostuvo con evidente enojo.

La acción que provocó la polémica ocurrió pocos minutos después del empate parcial de los helvéticos. El delantero simuló haber recibido una infracción de Leandro Paredes sobre uno de los costados del campo y, en primera instancia, el árbitro amonestó al mediocampista argentino. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el juez revirtió su decisión, retiró la tarjeta al hombre de Boca y sancionó al artillero rival por simulación. Como Embolo ya estaba amonestado, recibió la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a su equipo con diez futbolistas durante el resto del encuentro.

Yakin también reveló cómo vivió el delantero ese momento una vez terminado el partido. “No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos”, expresó al referirse al estado anímico del atacante. A pesar de la desventaja numérica, el estratega valoró la actuación de sus dirigidos y consideró que los alpinos hicieron méritos suficientes para competir de igual a igual contra el vigente campeón del mundo. “Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más”, analizó.

Yakin evitó hablar de favoritismo arbitral

Durante su exposición ante los medios, el técnico también reveló un diálogo que mantuvo con Lionel Scaloni una vez finalizado el encuentro. Según contó, el entrenador argentino reconoció las dificultades que le presentó el seleccionado europeo. “Me dijo que estaba sufriendo mucho. Le hemos creado muchas situaciones de peligro”, relató Yakin. No obstante, evitó alimentar teorías sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia la Albiceleste y aclaró que, más allá de la polémica, no considera que Argentina haya sido beneficiada deliberadamente.

MURAT YAKIN, DT DE SUIZA, CRITICÓ LA EXPULSIÓN DE EMBOLO



"Nos ha castigado por una regla inaceptable. Que se nos haya eliminado de esta manera... En mi opinión, mis chicos son los héroes"



"No se entiende lo que pasó, lo que hizo al árbitro. Esta regla destruyó el… pic.twitter.com/gAzpL7fYPf — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

“No diría que están favoreciendo a Argentina, tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol”, explicó el entrenador, diferenciando su crítica hacia el reglamento de cualquier acusación sobre la organización del torneo. Finalmente, dejó de lado la frustración por la eliminación y les deseó éxito al 10 y a la Albiceleste de cara a las semifinales. “Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la Selección Argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón”, concluyó.