Cinco allanamientos: los agentes descubrieron un arsenal y detuvieron a cuatro hombres

Los operativos se ejecutaron con la colaboración de los agentes del GEOP. Secuestraron más de un kilo de cannabis sativa y armas tumberas.

Los cinco allanamientos en simultáneo permitieron la detención de cuatro hombres.

Los agentes de la Policía del Neuquén realizaron una serie de allanamientos en simultáneo en diferentes viviendas de Cutral Co. Los procedimientos realizados en el marco de una causa por lesiones leves agravadas, permitió el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación y la detención de cuatro hombres , presuntamente vinculados al ilícito.

Cuatro hombres fueron detenidos durante los cinco allanamientos que se desarrollaron en distintos barrios de Cutral Co . Los agentes secuestraron armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y un vehículo presuntamente vinculado al episodio de las lesiones que originó la denuncia.

La investigación fue desarrollada por el personal de la División Investigaciones Cutral Co y los operativos fueron ejecutados por el personal de la Dirección Seguridad de la Comarca, a partir de la intervención de la Fiscalía de Cutral Co.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración de efectivos del GEOP, Comando Radioeléctrico y otras unidades policiales, lo que permitió obtener resultados positivos a partir del hallazgo de numerosos elementos de interés para la causa.

Los agentes descubrieron un arsenal compuesto de pistolas, revólveres y una "tumbera".

Los agentes descubrieron un arsenal

Durante los operativos, los agentes secuestraron un importante arsenal compuesto por varias armas de fuego de diferentes calibres, entre ellas pistolas, revólveres, carabinas y un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. Además, se llevó adelante el secuestro de un auto Volkswagen Gol color blanco con vidrios polarizados presuntamente vinculado a la investigación.

También fueron secuestradas numerosas municiones de distintos calibres, cargadores, un cañón de arma de fuego y varias vainas servidas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para ejecutar las pericias correspondientes.

Los uniformados secuestraron 1.320 gramos de cogollos de cannabis sativa.

Cuatro hombres detenidos

Otro elemento encontrado durante la requisa fueron sustancias ilícitas compatibles con cogollos de cannabis sativa. Los agentes secuestraron 1.320 gramos de marihuana y una balanza digital, lo que motivó la intervención de la División Antinarcóticos Cutral Co, quienes notificaron el inicio de las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante los allanamientos se encontraron municiones de diferentes calibres.

Como resultado de los allanamientos, cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su vinculación con los hechos investigados y el origen de los elementos secuestrados.