El emotivo gesto de un comerciante con un "hincha del pueblo" durante los festejos del Mundial

Participó muy desabrigado en la caravana de los hinchas, bajo las frías temperaturas de un invierno cruel. Una gran acción con el personaje más querido de la ciudad.

Zapala tiene símbolos. El viento. El tren. El frío y el Michacheo. Y tiene a Miguel Ángel Villar, más conocido como "Millico".

Baja estatura. Sombrero. Camiseta argentina. Puño en alto. Guitarra o tarrito y tenedor. El alma de la Terminal. El que cantó siempre “Paloma Blanca” para su amada Teresa. El que ahora estuvo en todos los festejos mundialistas, transformándose ya en una verdadera cábala.

Millico divide opiniones, como todo personaje icónico. Afronta una adicción al alcohol. Sin embargo, lo que nadie le discute es el respeto. "No le hace el mal a nadie", dicen en la calle. Y eso, en tiempos duros, vale más que cualquier título.

El alma de Zapala

Millico es de Laguna Blanca. Hijo de Ramón Segundo Millico y María Juana Villar. Aprendió de oído, como su padre.

Su parada es la Terminal de Ómnibus. Ahí alegra las esperas. Recorre patios comerciales. Toca en eventos.

En abril del año pasado Zapala se angustió: Millico había desaparecido. Días después apareció en Las Horquetas, cerca de Aluminé. Estaba bien, trabajando. El alivio fue colectivo. Porque Millico es de todos. Tiene detractores y tiene quienes lo cuidan. Tiene una adicción y tiene un pueblo que lo abraza igual.

El gesto: "cuando lo encuentre me lo llevo y lo visto"

Fue después de la caravana contra Cabo Verde, cuando el frío calaba los huesos, que Juan Millalen gestó esta iniciativa solidaria, que finalmente pudo concretar ayer cuando iba manejando por Zapala cuando lo vio a Millico en la calle, desabrigado, con escasa ropa y el frío encima. Le dolió en el pecho.

No dudó. Frenó, bajó el vidrio y lo invitó a subir. "tengo una ropa para regalarte” le dijo y el rápidamente contestó: como no! “Me querés acompañar hasta el centro”, le preguntó el comerciante y Millico asintió con felicidad manifesta.

Lo llevó derecho a su local de avenida San Martín 816. Ahí lo esperaba Yésica, su señora. Y lo vistieron. De pies a cabeza. Para el invierno duro que se siente y mucho. Le pusieron remera, buzo, pantalón, y arriba una campera nueva para que esté abrigado. Los colores argentinos. El sombrero. La dignidad.

Consultado por LM Neuquén por este noble gesto, Juan recordó que “le había dicho a mi señora: cuando lo encuentre me lo llevo para la tienda y lo visto". Añadió además que "no me gustó verlo así. Si él nos da tanta alegría al pueblo, queríamos devolverle un poco".

No fue por la foto. Fue por respeto. Por ese "amor por ayudar al prójimo" que Juan heredó de su papá Juan Antonio.

Un gesto simple: cambiarle un poco la vida con abrigo. Un granito de arena contra el frío. Para que el hincha de pueblo que, con su presencia en cada festejo, que los llena de esperanza con su cartel de "nos merecemos bellos milagros", pueda bancar el invierno como se merece.

"Lo de ayudar nace por mi papá. Él siempre ayudó a la gente"

Juan tiene en su ADN la ayuda al prójimo. Con frazadas para abuelos. Con colectas de ropa para el campo. Con camperas nuevas para los chicos de la ciudad. Con camisetas de la Selección en los barrios más humildes para el Mundial pasado. En la última caravana nocturna lo vio a Millico. Con frío. Con la ropa rota. Vulnerable.

Juan insistió que no lo hizo por la foto. Lo hizo porque "queríamos devolverle un poco de la alegría que él nos brinda", admitió.

Tal vez este gesto sea un granito de arena. Tal vez “Millico” entienda que la vida puede ir por otro lado. Tal vez inspire a otros a mirar al de al lado.

Lo cierto es que en Zapala los milagros se viven así: con un sombrero, una camiseta celeste y blanca, y alguien que decide vestir de dignidad al que los hace reír y creer. Porque los milagros ocurren y en Zapala, en Neuquén y en todo el país se viven así y más un día como hoy tan significativo, el de la INDEPEPENDENCIA.-