Neuquén sigue con inestabilidad y anuncian alerta amarilla por lluvias: ¿Cuándo será?

Las precipitaciones continuarán durante las próximas horas en la capital neuquina, con bajas temperaturas y posibles precipitaciones.

La lluvia y el cielo cubierto seguirán presentes este jueves en la ciudad de Neuquén. Después de las precipitaciones registradas durante las últimas horas, el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará y que el frío se hará sentir con mayor intensidad, principalmente durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este jueves se presentará con abundante nubosidad y períodos inestables en la capital neuquina. La temperatura máxima rondará los 11 grados, mientras que durante la noche el termómetro podría descender hasta los 4 grados.

El viento no será el principal protagonista de la jornada, aunque se mantendrá la circulación de aire frío y húmedo sobre la región. Esta combinación favorecerá la continuidad de las lloviznas y los chaparrones aislados, especialmente durante la tarde y hacia las últimas horas del día.

Si bien no se esperan lluvias intensas o persistentes en la ciudad, las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente. La presencia de humedad, el cielo cerrado y las bajas temperaturas harán que la sensación térmica sea inferior a los valores anunciados.

El viernes seguirá el frío y la inestabilidad

Se espera que las condiciones vayan empeorando con el correr de las horas. Para este viernes se espera otra jornada fría en Neuquén capital, con cielo cubierto y lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por precipitaciones para el Alto Valle neuquino y gran parte de la provincia, mientras que para la cordillera norte la alerta asciende a naranja.

En tanto, la temperatura máxima prevista será de apenas 8 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 3 grados. La humedad y la falta de sol mantendrán una sensación térmica baja durante prácticamente toda la jornada.

El viento soplará desde el sector este y podría alcanzar velocidades moderadas, aunque por el momento no se anticipan ráfagas intensas en la ciudad. El panorama será diferente en otros sectores de la provincia, donde se esperan fenómenos de mayor intensidad.

Las condiciones más complejas se esperan en la cordillera, donde las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o lluvia, dependiendo de la altura y de las temperaturas. En algunos sectores también podrían registrarse acumulaciones importantes, dificultades para circular y una reducción de la visibilidad.

Cuándo mejora el tiempo en Neuquén

El panorama comenzaría a cambiar durante el sábado. Para esa jornada se espera una disminución de la probabilidad de lluvias y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima que podría ubicarse cerca de los 14 grados.

Sin embargo, la mejora tendrá como contrapartida el regreso del viento. Durante el sábado podrían registrarse ráfagas fuertes en Neuquén capital, principalmente hacia la tarde y la noche, con velocidades que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El domingo se presentaría con mejores condiciones, menos nubosidad y viento de menor intensidad. La temperatura máxima rondaría los 13 grados, aunque las primeras horas del día continuarán frías.

La mejora más sostenida recién llegaría durante el fin de semana, aunque el viento volverá a ocupar un lugar importante en el pronóstico.