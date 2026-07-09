Inauguraron Torre Luminia: la apuesta con el primer Sky Bar que busca transformar la identidad de Neuquén

El edificio incorpora un sistema de iluminación inteligente y una propuesta que busca cambiar el perfil urbano de la ciudad.

La ciudad de Neuquén sumó un nuevo desarrollo inmobiliario que promete convertirse en uno de los edificios más emblemáticos. Se trata de Torre Luminia , un enorme edificio de 19 pisos, ubicado en la intersección de las calles Roca y Brown. El proyecto de la desarrolladora Eleganza incorpora tecnología de iluminación de última generación, el primer Sky Bar de la capital neuquina y un concepto arquitectónico que busca diferenciarse por su identidad visual y su integración con el arte.

La inauguración estuvo acompañada por música en vivo en plena vía pública y un espectáculo de luces sobre la fachada del edificio, realizado mediante un sistema desarrollado en conjunto con la empresa Philips, que transformó la torre en un verdadero show y marcó la presentación oficial de uno de los emprendimientos privados más importantes del centro de la ciudad.

Durante la presentación, el titular de Eleganza, Mariano Hosmann , explicó que se trata de un proyecto que demandó una inversión de gran magnitud, financiada mediante preventas, capital propio y acuerdos con entidades bancarias.

"Son proyectos que demandan grandes inversiones. Se trabaja mucho con preventa, con capitales propios y también con entidades crediticias. Se generan alianzas para poder encarar proyectos de esta envergadura", sostuvo.

Omar Novoa

El empresario destacó que toda la propuesta arquitectónica gira en torno a un mismo concepto: la luz. Esa idea atraviesa tanto el diseño exterior como el interior del edificio.

"Todo el edificio está atravesado arquitectónicamente con el concepto de la luz. Desde su fachada hasta departamentos terriblemente luminosos, con mucho vidrio. Es una obra muy moderna para la ciudad", afirmó.

Omar Novoa

Tecnología de iluminación y un nuevo ícono para el centro

Uno de los aspectos más llamativos de Torre Luminia es su fachada inteligente, equipada con un moderno sistema de iluminación dinámica que permitirá modificar los efectos visuales del edificio y convertirlo en un nuevo punto de referencia dentro del paisaje urbano neuquino.

Para Hosmann, esta propuesta busca trascender la construcción tradicional y aportar un elemento artístico permanente a la ciudad.

"Va a ser un faro en la ciudad", definió al referirse al edificio, cuya identidad visual cambiará a través de diferentes configuraciones lumínicas.

Omar Novoa

El primer Sky Bar de Neuquén

Otra de las grandes novedades del emprendimiento es la inauguración del primer Sky Bar de la ciudad, ubicado en el piso 19 de la torre.

El espacio, completamente vidriado, ofrece una vista panorámica de Neuquén y está pensado como un punto de encuentro para residentes, empresarios y visitantes. Según afirmaron, el bar estará abierto al público general próximamente.

Omar Novoa

Hosmann explicó que el concepto es habitual en las principales ciudades del mundo y consideró que Neuquén reúne las condiciones para incorporar este tipo de propuestas.

"Es un concepto que en el mundo está instaurado y funciona muy bien. Nosotros vemos a Neuquén como el próximo centro neurálgico de la Argentina. Después de Buenos Aires creemos que es la ciudad más importante", señaló.

Omar Novoa

Según indicó, la llegada de inversiones y de profesionales que viajan constantemente al exterior genera una demanda por espacios gastronómicos y sociales con características diferentes.

"Necesitan lugares desarrollados, innovadores, que sean espacios de encuentro para empresarios o para quienes quieran vivir una experiencia distinta", agregó.

Un edificio pensado para inversores y alquileres temporarios

La desarrolladora diseñó Torre Luminia con un perfil orientado principalmente a inversores, alquileres temporarios y personas que llegan a Neuquén por motivos laborales.

En ese sentido, Hosmann explicó que decidieron eliminar amenities tradicionales que incrementan considerablemente las expensas para concentrarse en servicios que aporten un mayor valor agregado.

"Buscamos eliminar aquellos amenities innecesarios y focalizarnos en los que realmente generan valor", sostuvo.

Omar Novoa

Además del Sky Bar, el edificio incorpora un importante jardín botánico en altura, ubicado sobre el tercer piso, encima del sector de estacionamientos.

El espacio funcionará como un pulmón verde dentro del centro neuquino y estará disponible para propietarios y personas autorizadas que concurran al edificio. Según contaron desde la gerencia del edificio, los departamentos comenzarán a entregarse en la misma semana del evento de inauguración.

Accesos independientes y mayor privacidad

Otra de las características diferenciales de Torre Luminia es que contará con dos ingresos completamente separados.

Uno estará destinado a quienes visiten el Sky Bar o se hospeden mediante alquileres temporarios, mientras que el segundo será exclusivo para propietarios y contará con ascensores independientes. De esta manera, quienes residan permanentemente en el edificio dispondrán de mayor privacidad respecto del movimiento generado por el sector gastronómico y turístico.

Omar Novoa

Un proyecto que busca transformar la ciudad

Para Hosmann, el impacto de Torre Luminia irá mucho más allá del edificio en sí.

Consideró que la obra modificará el perfil urbano del sector, incorporará un nuevo atractivo para la ciudad y fortalecerá el posicionamiento de Neuquén como uno de los principales polos de desarrollo del país.

"Genera un proyecto con una identidad visual muy fuerte que va a posicionar a Neuquén de una manera diferente en el mundo", aseguró.

En paralelo, Hosmann confirmó que Eleganza ya trabaja en un nuevo emprendimiento denominado Torre Botánica, que se levantará sobre calle San Juan y tendrá como eje un innovador concepto de jardín en altura, continuando con la estrategia de desarrollar edificios que combinen arquitectura, naturaleza, tecnología y nuevas experiencias urbanas.