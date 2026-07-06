Torre Luminia: la arquitectura que transforma el skyline neuquino

Con 19 pisos, diseño lumínico único en Latinoamérica y el primer skybar de la región, Luminia redefine la experiencia urbana en el centro de Neuquén.

La empresa desarrolladora Eleganza entrega Torre Luminia , un proyecto que cambia el concepto de arquitectura a través de la luz en pleno centro neuquino. La obra se realizó en tiempo récord, 3 años y medio, y se suma a la lista de edificios insignia de la desarrolladora: Torre Eleganza, LUMINIA y próximamente Torre Botánica.

Luminia se encuentra ubicado en la esquina de las calles Roca y Brown , y se destaca como un faro urbano de 19 pisos que redefine el skyline de la ciudad. Además, en su última planta tendrá el primer Skybar de la región abierto a los visitantes, con una increíble vista panorámica de la capital de la provincia.

Desde un principio, Luminia se planificó como un sinónimo de innovación. Por ese motivo, se incorporó al equipo de trabajo a la arquitecta Carola Crostelli especializada en diseño de iluminación, quien desarrolló un sistema de luces LED con el objetivo de desafiar los límites de la luminotecnia en la ciudad.

Para este diseño, el equipo de arquitectura de Eleganza trabajó en conjunto con Signify, el departamento de desarrollo urbano de PHILIPS a nivel mundial, quienes realizaron el concepto y diseño de luminarias de la Torre.

Se trata de un sistema único en Latinoamérica, que permite la programación de luces en todos los niveles del edificio, y que convierte a Luminia en un verdadero faro en la ciudad.

El nuevo desafío: Torre Botánica

Con la culminación de este proyecto, Desarrolladora Eleganza se posiciona en el mercado como una creadora de íconos. Desde el edificio insignia, Torre Eleganza, un edificio residencial de alta categoría donde el arte fue el elemento protagónico; hasta La Reserva – Barrio Botánico, un oasis residencial que combina diseño paisajístico, infraestructura subterránea y conexión directa con la naturaleza.

Asimismo, Eleganza anuncia su nuevo proyecto, Torre Botánica, un producto sin precedentes en la ciudad de Neuquén, que incluye el concepto de jardines en altura, bienestar y calidad de vida que le darán al barrio Santa Genoveva un jardín vertical sobre Avenida San Juan.

Eleganza está rompiendo todos los parámetros de la industria, proyectos creativos, con identidad y concepto, entregados en tiempo récord, lo que maximiza la inversión y rentabilidad de sus clientes y les aporta valor a la ciudad.

Más información sobre Eleganza Desarrollos: https://linktr.ee/eleganza.mktdigital