Verisure llegó a Neuquén: la compañía Nº1 en alarmas monitoreadas con tecnología de anticipación de riesgos

La compañía refuerza su presencia en la Patagonia con una propuesta que combina disuasión, detección temprana, verificación profesional e intervención inmediata, para proteger hogares y comercios ante un intento de intrusión en menos de 30 segundos.

En un contexto en el que la seguridad es un tema que ocupa a los argentinos, el cuidado de las familias, los hogares y comercios requiere de soluciones a posibles incidentes. En este sentido, la llegada a Neuquén de la empresa N°1 del mundo en alarmas monitoreadas, Verisure , adquiere una relevancia significativa en la expansión de la compañía que invierte en tecnología para ponerla al servicio de las personas y así, contribuir a una Argentina cada vez más segura.

Gracias a la escucha activa de sus clientes y más de 35 años de experiencia en el mercado, impulsa el concepto de la detección anticipada de posibles intrusiones en hogares y comercios con su nueva generación de alarmas PreSense™ para actuar desde los primeros indicios de riesgo.

“La expansión nacional contempla un despliegue progresivo en distintas provincias, con inversiones en tecnología de última generación y un modelo de servicio que combina experiencia global con cercanía local. En este plan, Neuquén ocupa un lugar estratégico: su incorporación representa no solo la llegada de Verisure a la Patagonia, sino también un paso decisivo para consolidar la cobertura en todo el territorio argentino”, aseguró Florencia Tsuji, directora general en Verisure Argentina.

La ejecutiva explicó que el objetivo de la nueva alarma de Verisure con tecnología PreSense™ es ofrecer un escudo total que proteja desde el primer indicio de riesgo. “Disuadir antes de que entren, detectar con dispositivos, verificar profesionalmente e intervenir, en caso de ser necesario”, señaló. Y, al mismo tiempo, agregó que la compañía busca “asegurar que cada evento sea verificado con precisión, aportando evidencia y buscando asegurar una respuesta adecuada que despeje cualquier duda ante un salto de alarma”.

Verisure Neuquen (2)

¿Cómo funciona PreSense™?

Detrás de la nueva generación de alarmas de Verisure hay una lógica pensada como si fuera un sistema de defensa en barreras, que se activa paso a paso. Todo empieza antes de que pase nada: una placa visible advierte que la casa está conectada con la compañía y la Policía, una señal que busca disuadir a cualquiera que esté considerando entrar.

Si alguien intenta avanzar, entra en juego la segunda barrera. Sensores y fotodetectores ubicados en los puntos más sensibles detectan movimientos sospechosos, golpes o intentos de apertura incluso antes de que se concrete el ingreso. Es una alerta anticipada que permite actuar con rapidez. Cuando hay indicios claros de intrusión, el sistema pasa a manos de profesionales.

Desde la Central Receptora de Alarmas, un equipo de profesionales especializados verifica lo que está ocurriendo en tiempo real. Y si se confirma la amenaza, se activa ZeroVision, un dispositivo que llena el ambiente con una niebla densa que reduce la visibilidad, desorienta al intruso y, en muchos casos, lo obliga a abandonar el lugar antes de que pueda avanzar.

Verisure

Un nuevo paradigma de seguridad: la anticipación

De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad de Verisure en Argentina, más del 60% de las personas ya implementa medidas preventivas en sus hogares. Este dato refleja un cambio cultural significativo en la manera de entender la protección: la seguridad ya no se limita a reaccionar frente a un incidente, sino que busca anticiparse a los riesgos.

En este contexto, el Observatorio reafirma la efectividad de un modelo que combina tecnología avanzada con intervención humana especializada para proteger a las personas, los hogares y los pequeños comercios. La integración de ambos factores da lugar a un nuevo paradigma de seguridad, más preventivo, eficiente y orientado a brindar una respuesta rápida ante potenciales situaciones de riesgo.