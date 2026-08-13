El tiempo en Neuquén: sigue la nieve y ¿vuelven las lluvias?

El SMN emitió advertencias para este viernes en distintos sectores de la provincia. Además, se anticipa una jornada de inestabilidad.

El tiempo en Neuquén volverá a mostrar condiciones inestables este viernes, con un marcado contraste entre la capital provincial y la zona cordillerana. Mientras en la Confluencia se espera una jornada mayormente cubierta y un desmejoramiento hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para amplios sectores de la provincia, donde podrían acumularse entre 10 y 30 centímetros de nieve.

La advertencia alcanza a distintas zonas cordilleranas del norte y sur neuquino y anticipa nevadas persistentes de variada intensidad. Los valores previstos podrían incluso ser superados de manera puntual.

En Neuquén capital , en tanto, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un viernes con cielo mayormente cubierto , una temperatura máxima de 13°C y viento moderado. Hacia la noche aumentará la inestabilidad y el termómetro descenderá hasta los 2°C .

El panorama será la antesala de un fin de semana con cambios importantes en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad continuará el sábado y posteriormente llegará aire más frío, con temperaturas bajo cero durante las noches.

El clima en Neuquén estará inestable pero con calor, en la previa al otoño. Sebastián Fariña Petersen

Alerta amarilla por nevadas en Neuquén: dónde rige este viernes

El SMN mantiene para este viernes una alerta amarilla por nieve que comprende una extensa franja de la cordillera neuquina.

La advertencia alcanza a la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

También se encuentran bajo alerta la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y el sur de Aluminé, además de la zona de Los Lagos.

De acuerdo con el organismo nacional, estas regiones serán afectadas por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, aunque esas cantidades podrían ser superadas de manera puntual.

Además, debido a las características del fenómeno y las variaciones de temperatura, el SMN advirtió que no se descarta que por momentos las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

El fenómeno podría generar complicaciones especialmente en rutas y caminos cordilleranos, por lo que quienes tengan previsto viajar hacia esos sectores deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y al estado de las rutas.

Cómo estará el tiempo este viernes en Neuquén capital

En la capital neuquina el escenario será diferente, aunque también se anticipa un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas.

Según el pronóstico extendido de la AIC, este viernes durante el día estará mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 13°C. El viento llegará desde el noreste a unos 24 kilómetros por hora, con ráfagas previstas de hasta 30 km/h.

Hacia la noche las condiciones se tornarán inestables y la temperatura caerá hasta los 2°C. El viento rotará al este y disminuirá su intensidad.

Las condiciones inestables no terminarán el viernes. Para el sábado 15, la AIC pronostica una jornada inestable en Neuquén capital, con una máxima de 13°C. Durante la noche se mantendrá la inestabilidad, la temperatura será de apenas 2°C y podrían registrarse ráfagas cercanas a los 39 km/h.

El domingo 16 comenzará a mejorar el tiempo y el cielo estará mayormente despejado durante el día. La máxima será de 12°C, aunque el viento ganará protagonismo: se esperan velocidades cercanas a los 35 km/h desde el sudoeste y ráfagas de hasta 45 km/h. Durante la noche, el termómetro podría marcar -1°C.