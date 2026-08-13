La Corte Suprema falló en contra de la comunidad mapuche y Villa La Angostura podría recuperar el camping del Correntoso

La comunidad Paichil Antriao agotó las instancias judiciales. El intendente Murer aseguró que no hay diálogo pero que buscan avanzar con el desalojo garantizando la paz social.

El camping del lago Correntoso queda a unos 4 kilómetros de Villa La Angostura por la Ruta 40.

Después de más de una década de insistencia, la cruzada de la Municipalidad de Villa La Angostura por recuperar un predio a orillas del lago Correntoso para crear un balneario público está más cerca de llegar a una resolución. El último jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos presentados por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y ordernó restituir los terrenos.

"Lo esperábamos nosotros y toda la comunidad de Villa La Angostura lo sabe, la gente de la comunidad Paichil Antriao también lo sabe. Desde el primer momento que estuvimos de campaña para gobernar nuestra villa, uno de nuestros objetivos era recuperar ese espacio para toda la comunidad y convertirlo en un balneario público, y creo que estamos cerca de poder lograrlo", dijo el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer.

Pese a que el fallo de la Corte Suprema fue interpretado como un punto final para el conflicto, el jefe comunal aclaró que esta determinación juidicial no implica necesariamente una orden de desalojo de la comunidad que habita ese sector.

En una entrevista radial, Murer señaló que "el Tribunal Superior de Justicia de la Nación no dictaminó un desalojo, sino que rechazó un pedido de la comunidad y eso sigue adelante en los tribunales locales".

Según la información que trascendió, la resolución judicial que contó con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimó las quejas presentadas por la comunidad mapuche ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén de revisar la sentencia de restitución de las tierras.

La Corte Suprema consideró que la queja presentada no cumplió con los requisitos necesarios para ser considerada por estos tribunales. Por eso, la sentencia del TSJ neuquino quedó firme y la comunidad Paichil Antriao ya agotó todas las instancias posibles para revisar el fallo ante la justicia.

Del fallo al desalojo del predio

Murer aclaró que la recuperación de los terrenos dependerá de otros procesos, que buscan desarrollar de forma pacífica. "Nosotros apostamos firmemente a que esa restitución suceda de la mejor manera. Sabemos que para nadie es agradable un desalojo para ninguna de las dos partes, menos para una sociedad como la nuestra, que es una sociedad con mucha gente de terceras generaciones, que han estado muchísimos años en su espacio, su tierra, su lugar de vida", afirmó.

Sin embargo, el jefe comunal admitió que no se pudo acceder a canales de diálogo con la comunidad mapuche. "Yo he agotado todos los medios de diálogo. Ya llevo dos años y medio en la gestión y siempre buscamos la mejor manera de poder hacer un traspaso del lugar para poder nosotros administrarle y darle seguridad a aquellas personas que visitan el lugar en la época estival y no, la verdad que no hemos podido llegar a acuerdo", explicó.

Murer añadió que van a trabajar con el departamento de legales de la Municipalidad y con el juez local para avanzar con el proceso de restitución. Hasta hoy, no hay fechas concretas para hacer el traspaso y desarrollar obras en el camping.

El camping del lago Correntoso está ocupado desde 2011 por los Paichil Antriao. El pedido de reivindicación ancestral fue rechazado por el TSJ ya que no pudieron acreditar esas pruebas. Foto: Romina Braicovich.

"Uno debe tener paciencia en estas cuestiones y ser muy responsable también", dijo el jefe comunal y aclaró: "A nosotros nos toca gobernar, pero gobernamos para toda la comunidad de Villa La Angostura, incluso aquellos que por distintas razones pueden encontrarse en esta situación. Así que buscamos primero por sobre todas las cosas sostener la paz social".

Buscan mejorar un camping en estado de deterioro

Murer señaló que el espacio a orillas del Correntoso es un sitio icónico para los angosturenses y que nunca hubo una comunidad asentada en ese lugar. "Cuando se buscan los acuerdos, siempre las partes deben ceder y eso no sucedió", dijo y aseguró que considera el hecho como una "usurpación" y no un reclamo ancestral legítimo.

El reclamo por la restitución del predio ya tiene 14 años de historia, desde la primera presentación del entonces intendente Roberto Cacault (MPN). Murer aseguró que se registra la falta de mantenimiento del camping, que ya se nota muy desmejorado, y que buscan hacer las reformas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.

"Nuestra idea es poderlo dejar abierto a la comunidad, que cualquier vecino, cualquier turista pueda ingresar, pueda utilizar el balneario, tener servicio de sanitarios, gastronomía, recreación náutica y todo bajo las normas que rigen para todo prestador de servicios, con permisas de Parques Nacional, Prefectura, y habilitación comercial con los seguros que corresponden", aseguró.

El intendente aclaró que su gestión busca representar a todos los vecinos. "Nosotros no abandonamos a la comunidad", dijo en referencia a los integrantes de Paichil Antriao. Aseguró, además, que no es toda la comunidad la que ocupa el predio. "Vamos a dejarlo en claro: hay tres o cuatro personas que están explotando un lugar, no le rinden cuentas a nadie, junta fondos que recaudan desde ahí, pero no se invierten en el espacio y se van a para otro lado".