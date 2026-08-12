Alarmante caída en la venta de autos 0km en Neuquén: ¿Qué modelo lidera el ranking?

Es lo que muestran los datos del mes de julio. A nivel país la situación es todavía peor, con provincias que mostraron bajas en los patentamientos en más de un 40%.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una nueva y preocupante baja en julio , según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) .

En la provincia se patentaron el mes pasado 1.336 unidades, lo que representó un 29 por ciento menos que en julio de 2025 y 9,3% por debajo de junio (1.473), mientras que en el acumulado del año esa merma alcanza el 10,6%.

Todas las provincias arrojaron resultados negativos en el comparativo mensual y lo mismo si se toma en cuenta la sumatoria de los primeros siete meses del año (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), respecto del mismo período pero del año pasado.

Las caídas más pronunciadas del mes las tuvieron Santa Cruz (-59,5%), Misiones (-43,7%), Ríos Negro (-42,6%) y La Rioja (-41,2%).

A nivel nacional

El número de vehículos patentados durante julio en Argentina ascendió a 43.758 unidades, lo que representa una fuerte baja, (del 30,3% interanual, ya que en julio de 2025 se habían registrado 62.818 unidades. Si la comparación es contra junio, se observa una baja del 7,7% y en los siete meses acumulados del año se patentaron 339.359 unidades, esto es un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 389.367 vehículos.

“Todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad de variedad de modelos y precios y a la electromovilidad, que ya llega al 15% de las ventas y que, en la medida que haya mayor infraestructura, seguirá creciendo. Tendremos una segunda mitad del año similar, con una gran competencia y diversidad, algo positivo para los clientes y que obliga a la cadena de valor a hacer un esfuerzo grande para ser rentables ante una oferta que supera una demanda cada vez más selectiva”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Modelo y marcas

Los números de las tres marcas con mayores ventas fueron de 7.102 autos para Toyota, 5.244 para Fiat y 5.073 para Volkswagen. Las tres están distanciadas del resto, que encabezó Ford con 4.165 patentamientos, delante de Chevrolet, afirmada ya en el quinto puesto este año, con 3.704 unidades.

El modelo más vendido del mes fue la pickup Toyota Hilux con 2.812 unidades, seguida por el Fiat Cronos, que ya había sido segundo en junio también, pero en esta oportunidad con un volumen de ventas muy similar al de la pickup fabricada en Zárate, al totalizar 2.122 vehículos vendidos.

En tercera posición volvió a quedar otra vez la pickup Ford Ranger, que sumó 1.768 unidades, ganándole otra vez a su gran rival de este año, el Ford Territory, que alcanzó ventas por 1.564 vehículos. La lucha entre ambos modelos de Ford es tan cerrada que en el acumulado del año Ranger tiene 12.226 y Territory 12.192 unidades, intercambiándose el cuarto lugar, que tuvo el SUV hasta el mes anterior.

Toyota / Volkswagen

Asoma el Yaris Cross

El Toyota Yaris Cross quedó en quinto lugar en julio con 1.339 patentamientos, ganándole al Volkswagen Tera por segunda vez en el año, en una disputa que todavía tiene al producto de Volkswagen arriba en el acumulado del año gracias a sus dos meses más en el mercado. El Tera vendió en julio 1.199 unidades, apenas 140 autos menos que el Yaris Cross, y lo aventaja en el acumulado del año por más de 3.600 autos de diferencia.

La séptima posición fue para el Peugeot 208, que subió una posición en julio y quedó muy cerca del VW Tera, ya que vendió 1.190 autos, una diferencia mínima de 9 unidades. El octavo puesto también quedó muy cerca, es la pickup Volkswagen Amarok, que sumó 1.178 patentamientos, apenas 77 unidades delante del Toyota Yaris, que registró 1.101, y completó el ranking de los diez modelos más vendidos el Chevrolet Tracker, con 1.007 unidades.