Hallaron una valija sospechosa y creyeron que era un cadáver, pero lo que encontraron los desconcertó

Dos conductores descubrieron un bolso a la vera de una ruta y la Policía conformó un equipo de investigación por un posible crimen. El resultado fue inesperado.

Los especialistas descartaron la presencia de material biológico en la valija y cerraron el caso.

La Policía de Nueva Gales del Sur, en Australia , inició una investigación por un presunto homicidio tras recibir el reporte de dos hombres que hallaron una valija abandonada a un costado una ruta rural. Los testigos dijeron que vieron los restos de una mujer, aunque las autoridades terminaron luego desconcertadas, porque comprobaron que no se trataba de un cuerpo humano, sino de una muñeca sexual hiperrealista.

La situación reportada motivó un importante operativo por parte de las fuerzas de seguridad australiana, que activaron un protocolo de emergencia que incluyó el desplazamiento de peritos en criminalística y agentes de la unidad de detectives.

El personal acordonó el perímetro sobre la carretera para resguardar el área e inició el levantamiento de evidencias bajo la hipótesis de un crimen.

La Policía local montó un importante operativo para verificar el contenido de la valija.

Por qué se produjo la confusión con el objeto dentro de la valija

Todo marchó en ese sentido pese a que el examen pericial determinó que la figura contenía indumentaria, cabello sintético y una perforación en la nariz.

Asimismo, los análisis sobre la superficie del objeto constataron la presencia de marcas con apariencia de raspones y abrasiones, características que motivaron la alerta inicial de los ocupantes del vehículo.

Sin embargo, tras las evaluaciones de medicina legal y peritaje forense, los especialistas descartaron la presencia de material biológico en la escena y confirmaron la hipótesis más insólita.

La verificación del objeto, entonces, llevó al cese inmediato de las actuaciones criminalísticas y al cierre definitivo de los procedimientos en la zona rural ubicada cerca de la localidad de Goulburn.

“La confundieron con un humano”, la confesión de la Policía

La superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Linda Bradbury, reconoció ante la prensa que los testigos “inicialmente confundieron” a la figura “con un humano".

Asimismo, respecto a los rasgos de elaboración de la pieza y la confusión generada en el procedimiento de campo, la vocera policial agregó: “Son muy realistas, en el sentido de que parecen restos humanos, pero hemos confirmado por otros medios que no lo son".

La superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur reconoció que la muñeca sexual encontrada era muy realista.

Las dependencias de seguridad del estado australiano emitieron un comunicado oficial donde detallaron que el objeto presentaba "marcas similares a moretones y raspones", condición que motivó la intervención de la brigada especializada de detectives.

Pese a que las pruebas técnicas derivaron en el cierre del expediente por ausencia de delito o víctima, los voceros del departamento policial respaldaron el proceder de los dos conductores que alertaron a las fuerzas de seguridad al momento de visualizar el bulto en la vía pública.

Desde la fuerza remarcaron que los testigos actuaron de forma correcta al dar aviso inmediato a las patrullas para verificar la situación observada en el terreno.