Eclipse solar total: ¿En qué países se podrá ver el evento astronómico de hoy?

Se trata de uno de los eventos astronómicos más importantes del año, aunque no todos podrán apreciarlo. Qué pasará con Argentina.

Agosto se presenta como un mes cargado de eventos astronómicos . Y uno de los más importantes será un eclipse solar total . Este fenómeno ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz durante unos minutos, generando un oscurecimiento del cielo en una amplia franja de nuestro planeta.

El evento tendrá lugar este miércoles 12 de agosto y, según precisó la NASA , podrá observarse en su totalidad únicamente desde algunos países y regiones. En el resto del recorrido, millones de personas presenciarán un eclipse parcial , con distintos porcentajes de ocultación del disco solar.

De acuerdo a la información difundida por la agencia espacial estadounidense, el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol se verá en plenitud en el hemisferio norte, especialmente en Groenlandia , Islandia , el océano Atlántico Norte , el norte de Rusia , gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal .

El eclipse solar podrá verse de forma total o parcial solo desde el hemisferio norte.

La sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará hasta el norte de Rusia antes de finalizar sobre la península ibérica. La mayoría de las personas ubicadas dentro de esta franja de totalidad disfrutarán del fenómeno durante menos de dos minutos, aunque en algunos sectores llegará a cerca de dos minutos y medio.

Mientras tanto, el fenómeno podrá apreciarse de manera parcial desde gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa, el noroeste de África y otras regiones cercanas al recorrido de la totalidad.

Qué pasa con Argentina y otros países de la región

La trayectoria de la sombra lunar se desarrollará exclusivamente sobre el hemisferio norte, por lo que el fenómeno no podrá ser visto desde Argentina ni desde otros países de América del Sur.

Ante esta situación, la NASA, observatorios astronómicos y otras instituciones científicas harán transmisiones en vivo desde sus redes para que todos los interesados puedan seguir el evento en tiempo real.

El fenómeno no será visible desde Argentina ni de ningún otro país de la región.

Qué es un eclipse solar y los diferentes tipos

Este fenómeno astronómico sucede cuando la Luna se coloca entre el Sol y nuestro planeta y bloquea, total o parcialmente, la luz solar. Aunque el Sol es mucho más grande que la Luna, se encuentra a una distancia mayor de la Tierra. Esta coincidencia permite que ambos cuerpos celestes parezcan tener un tamaño similar en el cielo y que, en determinadas ocasiones, el satélite pueda cubrir el disco solar.

Existen distintos tipos de eclipses solares. El eclipse total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol. Durante unos minutos, el cielo puede oscurecerse y es posible observar la corona solar, una capa externa de la atmósfera del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

En tanto, el eclipse parcial tiene lugar cuando la Luna tapa solo una parte del Sol, mientras que el eclipse anular sucede cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y parece ligeramente más pequeña. En ese caso, no logra cubrir por completo al Sol y deja visible un brillante “anillo de fuego” alrededor de su silueta.

También existe el eclipse híbrido, un fenómeno poco frecuente que puede observarse como total o anular según el lugar desde donde se lo contemple. La sombra lunar se desplaza sobre la superficie terrestre a gran velocidad, por lo que un eclipse total solo puede apreciarse desde una franja relativamente estrecha. Mientras tanto, las zonas cercanas pueden experimentar un eclipse parcial.

Cómo ver un eclipse de forma segura

Se aconseja no ver de forma directa al sol durante el evento y usar protección. Imagen ilustrativa

Aunque se trata de un fenómeno de baja luminosidad ya que la Luna está tapando los rayos del Sol, no se recomienda verlo de forma directa debido a que no se bloquea la radiación peligrosa. Por ello, la exposición de la retina del ojo a la luz podría causar daños momentáneos o irreversibles.

Para disfrutar del eclipse de forma segura, se aconseja recurrir a instrumentos con filtros especiales, como anteojos o visores especialmente diseñados para estos eventos, vidrio de soldador o telescopios con filtro solar. En cambio, los binoculares, radiografías, lentes de sol, vidrios ahumados, bolsas de residuo, no son métodos seguros porque no filtran la radiación del sol.