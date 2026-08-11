Estos 3 signos del zodíaco terminaron sus tiempos difíciles el 10 de agosto de 2026: cuáles son los nuevos pasos
La energía del trígono entre Venus y Plutón ayudará a cerrar capítulos que impiden avanzar y abrirá pasos a soluciones.
Llega un antes y después astrológico para tres signos del zodíaco. Tras semanas de desgaste, el trígono (separación de 120 grados) entre Venus y Plutón del 10 de agosto permitirá comenzar a disipar la tensión emocional y abrir pasos a soluciones. Esta configuración empujará para dejar atrás lo que nos agobia y elegir opciones más sanas para la vida diaria.
Con Venus trígono Plutón, la energía ayudará a cerrar capítulos que impiden avanzar. La clave está en tomar decisiones firmes y compasivas, sin postergar lo que te da salud emocional y posibilidades reales de crecimiento.
No todo se resolverá de golpe, pero la apertura estará. Aprovecharla implica aceptar ayuda, limpiar lo tóxico y animarse a diseñar rutinas que sostengan el bienestar a largo plazo.
Qué signos del zodíaco se verán beneficiados por el trígono entre Venus y Plutón
Desde el ángulo astrológico, este trígono considerado fluido y posibilitador puede marcar el futuro inmediato para Cáncer, Libra y Capricornio, con un tránsito que suaviza la carga y posibilita un giro real. Estas son las predicciones para los tres signos:
- Cáncer: recuperará claridad sobre lo que necesita cambiar. Si se siente que todo pesaba, este tránsito muestra alternativas prácticas y devuelve sensación de control. Se puede decidir cortar con hábitos o relaciones que no nutren. La energía acompañará para poner límites con firmeza y ternura.
- Libra: esta influencia empujará a priorizar la paz mental, dejando atrás situaciones que drenen. Es probable que el 10 de agosto sienta el impulso de dar un paso al costado en relaciones o trabajos que consumen energía. Elegir lo que hace bien será una decisión más clara y menos dolorosa.
- Capricornio: acostumbrado a lidiar con la presión, puede sorprenderlo que el alivio llegue tan rápido. El tránsito favorece un replanteo profesional y personal: cambiará hábitos rígidos y aceptará soluciones más flexibles. La oportunidad es abandonar roles que agotan. La capacidad de adaptación permite recuperar el equilibrio sin perder el rumbo.
El cambio astrológico que favorece el romance
El reciente ingreso de Venus a Libra, que continuará hasta el 10 de septiembre, inaugura una etapa favorable para el amor, los acuerdos y la búsqueda de armonía en los vínculos. Debido a su retrogradación, Venus volverá a transitar este signo entre el 25 de octubre y el 4 de diciembre.
Este doble paso de Venus por Libra marca un período en el que se acentúan los temas relacionados con los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio. “Podemos suponer que es un año con mucha necesidad de Venus en Libra. Hay mucha necesidad de pacificar, de alcanzar acuerdos y buenos momentos, de ponernos en el lugar del otro", afirma la astróloga y tarotista Beatriz Leveratto, en diálogo con Clarín.
La profesional destacó que el período favorecerá "lo amoroso, el romance, la capacidad de amar a otros, de ponerme en el lugar de otros". Además de los asuntos afectivos, el tránsito podría reflejarse en otros aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, advirtió que la energía de Venus en Libra también tiene un costado desafiante. "Puede ser que exacerbe la indecisión, que nos ponga como más en lugares de duda y de no poder definir", cerró.
Cuáles son los números de la suerte de cada signo en agosto 2026
Cada signo puede beneficiarse de una cifra particular que acompañe sus procesos y ayude a potenciar sus cualidades durante las próximas semanas. En agosto, son los siguientes:
- Aries – 67: este número está asociado con la toma de iniciativa de una manera consciente. Simboliza el propósito, la determinación y la capacidad de sostener proyectos a largo plazo.
- Tauro – 71: simboliza estabilidad, crecimiento progresivo y confianza en las propias decisiones. Los taurinos pueden utilizarlo para reforzar su seguridad interior y avanzar con tranquilidad en asuntos materiales.
- Géminis – 74: se relaciona con la comunicación, el aprendizaje y la expansión intelectual. Es una cifra ideal para desarrollar su costado más creativo sin miedo.
- Cáncer – 69: invoca la protección emocional y sensibilidad equilibrada. Puede usarse para confiar más en su intuición a la hora de tomar decisiones importantes.
- Leo – 72: está vinculado con el reconocimiento, la expresión personal y la confianza. Es un número que les otorga la atención que tanto desean.
- Virgo – 75: su energía favorece la planificación estratégica y ayuda a obtener resultados concretos a través de pequeños avances sostenidos.
- Libra – 73: se lo relaciona con la armonía, la cooperación y el equilibrio en las relaciones. Esta cifra impulsa la diplomacia y permite tomar decisiones desde una mirada más serena y objetiva.
- Escorpio – 76: significa transformación, fortaleza interior y capacidad de adaptación. Favorece a la confianza en los propios recursos emocionales.
- Sagitario – 78: simboliza expansión, entusiasmo y búsqueda de nuevos horizontes. Es un número que fortalece el optimismo y la confianza en el futuro.
- Capricornio – 79: está asociado con la perseverancia y la construcción de logros duraderos. Puede repetirlo para consolidar metas importantes y avanzar con firmeza hacia sus anhelos en el plano personal y laboral.
- Acuario – 81: representa innovación y la capacidad para desarrollar ideas originales. Es una cifra que le ayudará a ver las dificultades como nuevas posibilidades de aprendizaje.
- Piscis – 83: simboliza sensibilidad, inspiración y conexión con la intuición. Ayudará a organizar sus proyectos personales con criterio y responsabilidad.
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