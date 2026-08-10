La Barceloneta Energy & Business: el megaproyecto que redefine el hospedaje corporativo en Neuquén capital, con skybar, jacuzzi y cowork

En el centro de la capital de Neuquén, donde la economía corre a otra velocidad, desembarca un proyecto que cambia la forma de hospedarse, trabajar e invertir. Un condo hotel pensado para el viajero corporativo… y para el inversor que busca renta en dólares.

En los últimos años, Neuquén se consolidó como uno de los polos de crecimiento más importantes del país, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, que la posiciona como líder en producción de petróleo y gas a nivel nacional, con relevancia global. Ese crecimiento no solo trajo inversión y empleo: trajo una nueva dinámica. La llegada constante de ejecutivos, técnicos, ingenieros y demás profesionales que necesitan prestaciones y servicios que un hotel tradicional no puede ofrecer.

En ese contexto desembarca en Islas Malvinas 125 La Barceloneta Energy & Business , un proyecto que propone un cambio de paradigma en el concepto de alojamiento corporativo y, al mismo tiempo, una nueva puerta de entrada a la inversión inmobiliaria en Neuquén.

A diferencia de la oferta tradicional, La Barceloneta se presenta como “el tercer lugar”. Ni un hotel convencional ni un alojamiento residencial, sino un ecosistema pensado para el nuevo perfil de viajero corporativo. Es un proyecto diseñado para que el ejecutivo que viaja a Neuquén tenga resuelto: negocios, descanso, bienestar y disfrute. El concepto “Energía en equilibrio” sintetiza nuestra visión. Un edificio que integra productividad y confort en un solo lugar.

Hospedaje corporativo en Neuquén: un nuevo estándar para el público de Vaca Muerta

El crecimiento del sector energético generó una demanda concreta: alojamiento de calidad para perfiles ejecutivos. No se trata solo de turismo, sino de estadías corporativas frecuentes, reuniones profesionales y networking constante. Y es ahí donde el proyecto encuentra su diferencial.

La Barceloneta está pensada para:

Mandos medios y altos del sector energético

Ejecutivos en tránsito constante

Profesionales que combinan trabajo y estadía

Viajeros de negocios y turismo de paso

En una provincia donde la inversión privada crece y los salarios están por encima del promedio nacional, la demanda de este tipo de espacios no deja de aumentar.

Meeting points: el verdadero diferencial frente a los amenities tradicionales

Uno de los puntos clave del proyecto es que deja atrás el concepto tradicional de “amenities” para pasar a una lógica de experiencias integradas. El edificio incluye espacios diseñados específicamente para potenciar el vínculo entre trabajo y bienestar:

Cava/Bodega subterránea para encuentros y after meetings

Galería de Arte

Restaurante / “Social Work Café”, a cargo de la marca europea Miksi.

Business Center con salas de conferencia y espacio de networking.

Espacios wellness en piso 17 con piscina in/out, pilates, yoga, spa y sauna.

Rooftop en piso 18 para eventos sociales, after office en skybar a cielo abierto y jacuzzis con vista a la ciudad.

No son amenities, son momentos. En La Barceloneta Energy & Business, cada espacio transforma una parte del día: una reunión, un encuentro, una pausa o un momento de relajación. El huésped necesita un entorno que acompañe su ritmo, potencie lo que vino a hacer y le permita disfrutar todo lo que pasa después.

Islas Malvinas 125: ubicación estratégica en el epicentro de la capital neuquina

El desarrollo está localizado en Islas Malvinas 125, una ubicación de alto valor en Neuquén Capital con rápida conexión a los principales accesos y polos corporativos, energéticos y comerciales de la ciudad:

A 1 minuto del Hospital Castro Rendón.

A 2 minutos del Polo Gastronómico.

A 2 minutos de la zona comercial y bancaria.

A 2 minutos de la Municipalidad de Neuquén.

A 3 minutos de la Universidad Nacional del Comahue.

A 4 minutos de la salida a la Ruta 7, principal acceso hacia Vaca Muerta.

A 4 minutos del Alto Comahue Shopping.

A 25 minutos del Aeropuerto Internacional.

Una ubicación pensada para optimizar los traslados, facilitar la dinámica diaria del viajero corporativo y acompañar el ritmo de una provincia en constante expansión.

Condo hotel e inversión fraccionada: cómo invertir con renta en dólares y recibir un alquiler mientras el edificio se construye

El modelo de negocio es otro de los pilares del proyecto. El sistema condo hotel combina propiedad inmobiliaria con gestión hotelera profesional: permite a los inversores participar de un pool de renta sin ocuparse de la operación diaria. En un mercado como Neuquén, donde la ocupación corporativa es constante, este esquema encuentra un terreno ideal para desarrollarse.

Pero el verdadero atractivo está en cómo democratiza el acceso. A través de la inversión fraccionada, no hace falta comprar una unidad completa para empezar a generar renta en dólares:

Inversión fraccionada desde 1/10 de unidad (10%)

Ticket de entrada desde USD 13.500

Alquiler mientras se construye el edificio de $60.000 (ajustado por IPC semestral)

Renta proyectada en torno al 14-26% anual en dólares

Plusvalía estimada del 30% al 40% en 36 meses

Es decir: una puerta de entrada al real estate de Vaca Muerta sin los tickets millonarios que históricamente dejaron a este mercado reservado a unos pocos. Renta pasiva, dolarización y plusvalía, en el lugar donde hoy se mueve la economía argentina.

La Barceloneta en el Foro de Inversiones Vaca Muerta

El proyecto dará el próximo paso en el escenario más relevante del sector: La Barceloneta Energy & Business se presentará como participante y expositor del Foro de Inversiones Vaca Muerta, el evento que reúne por primera vez al sector energético y al real estate en una misma mesa de negocios.

Alan Piñeiro, CEO fundador del proyecto, se presentará como expositor el 13 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires a las 11 horas. Allí, frente a desarrolladores, empresas de energía e inversores, La Barceloneta mostrará en detalle su modelo, sus números y su proyección dentro de la cuenca neuquina.

Una oportunidad para conocer de cerca uno de los desarrollos que mejor capta el momento de Neuquén: el cruce entre la energía que crece todos los días y un mercado inmobiliario que recién empieza a despertar.

Una propuesta alineada con el crecimiento de Neuquén

La Barceloneta Energy & Business no llega a competir con los hoteles tradicionales, sino a ocupar un espacio que hasta ahora no tenía respuesta en la provincia. Un espacio donde:

El negocio no interrumpe el bienestar

El descanso no frena la productividad

Y la experiencia del huésped —y la rentabilidad del inversor— pasan a ser el verdadero diferencial

En una ciudad donde se genera energía todos los días, ahora también empieza a cambiar la forma de vivirla… y de invertir en ella.

Conocé el proyecto y agendá tu lugar en el Foro de Inversiones Vaca Muerta, el 12 y 13 de agosto en el Hilton de Buenos Aires.