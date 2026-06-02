El crecimiento energético más importante de la región ya está generando impacto directo sobre el desarrollo urbano.

El boom inmobiliario de Vaca Muerta llega con un Foro que reunirá proyectos, inversores y referentes

Mientras muchos inversores siguen mirando mercados maduros y saturados, Vaca Muerta empieza a captar atención por otro motivo: la aparición de oportunidades inmobiliarias con demanda real, rentas diferenciales y un mercado todavía en expansión.

El crecimiento energético más importante de la región ya está generando impacto directo sobre el desarrollo urbano, la demanda habitacional, la infraestructura y los servicios vinculados a la actividad productiva.

En ciudades como Neuquén y Añelo, la combinación entre crecimiento económico, expansión de empresas y necesidad de vivienda está dando lugar a un nuevo escenario para el real estate .

Rentas más altas, demanda sostenida y expansión urbana son algunas de las variables que hoy empiezan a poner a Vaca Muerta en el radar de inversores que buscan algo más que resguardo de valor: buscan rendimiento.

“Donde crecen la producción, el empleo y la infraestructura, aparecen nuevas oportunidades para el capital inteligente”, explica Bruno Saltarelli, director de Foro de Inversiones Vaca Muerta.

En ese contexto, se realizará el Foro de Inversiones Vaca Muerta: Energía & Real Estate, un encuentro que reunirá durante dos días a desarrolladores, empresas de energía, especialistas, periodistas económicos e inversores para analizar cómo el boom energético empieza a trasladarse al mercado inmobiliario.

El Foro se desarrollará el 12 y 13 de agosto en el Hotel Hilton Buenos Aires, en el marco de Expo Real Estate, el evento inmobiliario más importante de Latinoamérica, y contará con un auditorio exclusivo para 200 asistentes, además de transmisión vía streaming para toda la región.

Uno de los principales diferenciales del evento será la presentación en vivo de proyectos inmobiliarios actualmente en desarrollo en ciudades como Neuquén, Añelo, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, expuestos directamente por sus desarrolladores y con foco en rentabilidad, timing y demanda real.

Entre los proyectos y empresas confirmadas se encuentran Fincas de Añelo, Idero, Distrito Energético Vaca Muerta, Grupo Edisur, Grupo Visca y Neos Desarrolladora del Grupo Saltapor, entre otros actores del mercado.

Además, el Foro contará con referentes clave del ecosistema energético y económico, entre ellos Horacio Marín, CEO de YPF, entrevistado por Damián Di Pace (auspicia Torre Puerto); Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Claudio Zuchovicki; Fernando Banderet, Intendente de Añelo; Maxi Montenegro; Silvia Naishtat y más de 50 speakers especializados.

La agenda incluirá:

Presentación de proyectos inmobiliarios con números concretos

Paneles sobre energía, economía y real estate

Análisis de rentabilidad y modelos de inversión

Espacios de networking de alto nivel

Reuniones privadas entre empresas e inversores

“Los grandes ciclos de inversión se detectan antes de que se vuelvan masivos. Hoy muchos inversores empiezan a mirar Vaca Muerta desde esa lógica”, destaca Bruno Saltarelli, director de Foro de Inversiones Vaca Muerta.

Las entradas ya se encuentran disponibles en: www.forovacamuerta.com

LM Neuquén es Media Sponsor del Foro de Inversiones Vaca Muerta.