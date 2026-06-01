Prófugo con drogas y una balanza cayó de una moto robada y fue detenido

Tenía una causa por venta de drogas y tenencia ilegítima de armas de fuego. Quedó en prisión preventiva.

Un hombre fue detenido tras ser encontrado con casi 100 gramos de cocaína, una balanza digital y otros elementos afines a la venta de drogas . Al revisar su identidad en el sistema, los efectivos advirtieron que el delincuente permanecía prófugo de la justicia.

De esta manera, se le puso fin a su carrera delictiva que evadía a la Justicia neuquina. Sudetención fue ordenada a pedido de las fiscales del caso Eugenia Titanti y Paula Yerfino, y quedó con prisión preventiva por dos meses.

El avance en el caso se resolvió durante una audiencia realizada este lunes, en la que además la fiscalía le formuló cargos por el nuevo hecho ocurrido este domingo en la ciudad de Neuquén.

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Lo agarraron por venta de drogas

Yerfino le formuló cargos por un nuevo hecho ocurrido el 31 de mayo de 2026. Según la investigación provisoria, personal policial que realizaba tareas de patrullaje observó al imputado circulando en una moto sin dominio colocado, tras lo cual el hombre huyó a pie y luego se resistió al procedimiento policial.

De acuerdo con la acusación, la moto presentaba adulteradas las numeraciones identificatorias de chasis y motor.

Además, al momento de su detención, el imputado tenía en su poder 97 gramos de cocaína, una balanza digital, dinero en moneda nacional y extranjera, y dos teléfonos celulares.

Por este nuevo hecho, la funcionaria de la fiscalía le atribuyó los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un viejo conocido del sistema penal

Pero en primer término, Titanti solicitó que se modifique la medida cautelar que pesaba sobre D.H.E.R, quien era investigado desde enero de este año por comercio de estupefacientes y tenencia ilegítima de armas de fuego.

La fiscal explicó que el imputado cumplía una prisión domiciliaria, pero abandonó el lugar donde debía permanecer y fue declarado en rebeldía en marzo.

Tras ser localizado y detenido ayer por personal policial, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que había quedado demostrado el riesgo de no sometimiento al proceso y requirió que se le imponga prisión preventiva.

Ordenaron la captura de una condenada por venta de drogas

La causa en contra de una mujer y un hombre por narcomenudo tuvo una primera definición el año pasado. En un juicio abreviado realizado el 29 de agosto, la mujer, identificada como Cintia Belén Álvarez, fue condenada a 4 años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, la novedad en el cierre de esta semana hábil, fue que Álvarez había sido beneficiada con la prisión domiciliaria pero que, tras un cambio de guardador, se perdió el registro de su posible paradero. Este incidente obligó a que la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pida que se le revoque de inmediato el beneficio.

A su turno, la defensa reclamó que no se le quite la medida cautelar dispuesta por el área de Ejecución. El juez que intervino coincidió con la defensa en no quitarle la domiciliaria hasta que se escuche a la condenada. De forma simultánea, ordenó que se envíen oficios a la Policía Federal argentina y la División Antinarcóticos de la Policía neuquina para que concreten su detención inmediata.