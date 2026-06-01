Cayó un chileno con pedido de captura: llevaba cocaína y una moto sin patente

El vehículo tenía el chasis adulterado. El hombre fue demorado por los efectivos que realizaban un patrullaje preventivo.

Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por personal de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén, secuestrando una motocicleta sin patente y una serie de objetos, incluyendo droga .

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:53 horas en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino . Durante un patrullaje preventivo, los motoristas observaron una motocicleta Honda XR 150 de color rojo que circulaba sin dominio colocado, por lo que procedieron a identificar a su conductor.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sujeto registraba un pedido de captura vigente , según informa la Policía de Neuquén. Además, al inspeccionar el rodado detectaron presuntas adulteraciones en la numeración del chasis, por lo que tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales.

Ya en la dependencia policial, intervino personal de Antinarcóticos, que realizó pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del demorado. El análisis confirmó la presencia de 97 gramos de clorhidrato de cocaína.

Motos de policía genérica

Durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas (pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares), una balanza de precisión, una munición y dos armas blancas.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, mientras que personal especializado de Antinarcóticos realizo las diligencias correspondientes por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La Policía lo encontró borracho en la calle: tenía pedidos de captura de otra provincia

Un joven de 22 años que tenía dos pedidos de captura vigentes fue demorado durante la noche del lunes en la ciudad de Neuquén, luego de que efectivos policiales lo encontraran borracho sobre la vía pública.

Según informó la Policía de Neuquén a través de un comunicado, el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Tercera cerca de las 23:15 sobre calle Lago Meliquina de la capital provincial.

Pedido de captura Chubut

De acuerdo con la información oficial, los efectivos hallaron al joven “tendido sobre la calzada”, en evidente estado de ebriedad y con dificultades tanto para hablar como para movilizarse por sus propios medios.

La intervención policial se produjo, según explicaron desde la fuerza, “con el fin de resguardar su integridad física”. Por ese motivo, el hombre fue trasladado hasta la unidad policial en el marco del Artículo 57 del Código de Faltas de la Provincia del Neuquén, normativa que contempla situaciones vinculadas a personas en estado de ebriedad en la vía pública.

Una vez en la dependencia, se realizó la verificación de antecedentes mediante la División Judiciales y allí surgió que el joven tenía dos pedidos de captura activos emitidos por la Oficina Judicial de Trelew.

Siempre de acuerdo al comunicado difundido por la Policía de Neuquén, los requerimientos judiciales estaban vinculados a causas por “desobediencia y robo tentado”, ambas correspondientes a marzo de 2026.

El hallazgo modificó el curso inicial del procedimiento, que había comenzado como una intervención preventiva por una persona en estado de ebriedad en la calle. Tras constatarse los pedidos judiciales pendientes, tomó intervención la Unidad Fiscal de Exhortos.

Desde la fuerza indicaron que la fiscalía dispuso “las actuaciones judiciales correspondientes” para avanzar con el caso y determinar los pasos procesales a seguir respecto del demorado.