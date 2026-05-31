"Qué estas personas se eduquen": el castigo para los jóvenes que ingresaron con camionetas en un área protegida

Los identificaron porque los imputados habían subido las imágenes a sus redes sociales. Ocurrió hace un año en la Laguna Corazón, cerca de Villa Pehuenia.

Dos jóvenes que realizaron maniobras con camionetas 4×4 sobre la Laguna Corazón , en inmediaciones de Villa Pehuenia , deberán cumplir trabajo comunitario y financiar cartelería en el Área Natural Protegida Batea Mahuida . Esta mañana, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, y otorgó una suspensión de juicio a prueba por un período de 12 meses.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid detalló las reglas de conducta que deberán cumplir los imputados. Entre ellas, realizar 96 horas de tareas no remuneradas en el organismo provincial de Áreas Protegidas y efectuar una donación destinada a la colocación de carteles en el lugar donde ocurrieron los hechos.

La responsable del área Ambiente de la municipalidad de Villa Pehuenia, María Laura Gómez , se dirigió a los imputados durante la audiencia: “Más allá de que este hecho no tuvo un impacto ambiental significativo, es importante que ustedes, que son padres, generen conciencia social y que pueden generar consecuencias para las generaciones futuras. Lo que hicieron pone en riesgo el paisaje que pueden disfrutar sus hijos mañana”.

Cerro Batea Mahuida

"Que estas personas se eduquen"

Asimismo, solicitó que se constate el cumplimiento de las horas trabajo comunitario y “que estas personas se eduquen y puedan transmitir el mensaje a sus amigos, porque no se puede llegar a un área protegida con sus camionetas y romper todo”.

Breide Obeid explicó que es viable la aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba porque la pretensión punitiva es inferior a los tres años y los dos carecen de antecedentes penales. El delito que se les imputó fue el de daños agravados a bienes de uso público.

En marzo pasado se había concedido una suspensión de juicio a prueba a un primer conductor, a través de cuyo teléfono se identificó a los restantes acusados. Los tres fueron parte de un grupo de personas que en una caravana de camionetas de alta gama recorrieron la zona de Villa Pehuenia el fin de semana largo del 9 al 13 de julio de 2025. En ese escenario se identificó a tres de los vehículos que accedieron a la playa de la laguna y realizaron maniobras sobre el hielo.

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Se escracharon ellos mismos

La causa se inició a raíz de una denuncia efectuada por la subsecretaría de Gestión Ambiental del municipio de Villa Pehuenia. Fueron los mismos investigados quienes publicaron en sus redes sociales fotografías de ellos junto a las camionetas sobre la laguna Corazón, que se encontraba congelada.

Los imputados salieron de los caminos señalizados y permitidos para circular y realizaron trompos sobre el espejo de agua durante varios minutos, provocando daños a la vegetación al transitar sobre raíces expuestas de auracarias araucanas, que es la especie más protegida y por la que se creó el área natural.