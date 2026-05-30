Tremendo accidente en la Ruta 17: dos camionetas y una trafic chocaron y tres personas resultaron heridas

Ocurrió este sábado por la mañana. El tránsito permaneció cortado mientras las autoridades trabajaron en el lugar.

La mañana del sábado inició con un impresionante siniestro vial en las rutas de la provincia de Neuquén. Dos camionetas y una trafic protagonizaron un accidente en plena zona petrolera.

De acuerdo a la información recolectada por LM Neuquén , el hecho ocurrió en la Ruta 17 , a la altura del Dique Portezuelo Grande en dirección a la zona de Añelo - Cutral Co y dejó varias personas heridas .

El accidente involucró a una camioneta Ford Ranger 4x4, una Volkswagen Saveiro y una trafic perteneciente a una empresa privada. Por motivos que se intentan establecer los vehículos colisionaron en las primeras horas del sábado.

Según informó a LM Neuquén el comisario inspector Carlos Fuentes, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad de la Comarca, el siniestro fue reportado pasadas las 10 de la mañana al Comando Radioeléctrico de Cutral Co y Plaza Huincul.

foto gentileza fuerte choque en la ruta 17 de neuquen

"Se produjo un choque semifrontal en el que participaron una Saveiro, una Ranger y una Trafic. El hecho ocurrió en una curva ubicada a unos dos kilómetros del Dique Portezuelo Grande", explicó Fuentes.

Tres personas resultaron heridas

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito de Plaza Huincul, personal de la Comisaría 10.° de Añelo, bomberos y profesionales del Hospital de Añelo Dr. Artemio Ruben Bautista quienes asistieron a los heridos y coordinaron su traslado al centro de salud.

De acuerdo con la información oficial, en los tres vehículos viajaban conductores masculinos mayores de edad. Dos de ellos tienen alrededor de 30 años y el tercero ronda los 50.

Como consecuencia del impacto, uno de los involucrados sufrió una fractura en la zona pélvica y debió recibir atención médica especializada. Los otros conductores presentaron lesiones de menor consideración.

tremendo choque en portezuelo gentileza policia de neuquen

La principal hipótesis

Aunque los motivos del accidente todavía no fueron esclarecidos, las primeras pericias apuntan a una invasión de carril como posible desencadenante del choque.

"Los primeros indicios indican que el siniestro se habría producido por una invasión leve de carril por parte de alguno de los vehículos. Eso es materia de investigación y serán las pericias accidentológicas las que determinen responsabilidades", señaló el comisario Fuentes.

Choque ruta 17

Alcoholemias negativas

El jefe policial también confirmó que los tres conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia. "A todos se les realizó la prueba correspondiente y los resultados fueron 0,0 gramos de alcohol en sangre", precisó.

La ruta permaneció interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales y el retiro de los vehículos involucrados. Una vez finalizadas las diligencias, el tránsito fue rehabilitado de manera normal.

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Circular con precaución

Las autoridades solicitan circular con extrema precaución por el sector y respetar las indicaciones del personal de emergencia.

"Gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas fatales, pero siempre recomendamos conducir de manera responsable, verificar las condiciones del vehículo, prestar atención al estado del camino y mantener un manejo defensivo para evitar este tipo de siniestros", concluyó Fuentes.

Se registraron demoras durante gran parte de la mañana hasta la finalización de los trabajos en el sector.