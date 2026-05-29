Adiós cortinas black out: hay una nueva tecnología más práctica para tu hogar

Esta nueva tecnología está llamada a reemplazar a las cortinas black out. ¿De qué se trata?

Adiós cortinas black out: esta es la nueva tecnología más práctica para tu hogar

Hace un puñado de años, las cortinas black out se pusieron de moda. Diseñadas para bloquear completamente la luz exterior, se convirtieron en una excelente opción para habitaciones donde se necesita un ambiente oscuro para dormir o descansar. Pero, como ocurre en la mayoría de los casos, los artículos del hogar suelen renovarse. Cuál es la nueva tecnología en cortinas , que promete ser más práctica para tu casa.

Las cortinas black out continúan siendo promocionadas puesto que ayudan a garantizar un sueño profundo y completamente relajado. Además, pueden adaptarse a todos los ambientes de la casa por sus propiedades aislantes. Pero lo cierto es que ya no son tan vanguardistas...

Los nuevos tejidos screen o light filtering , que dejan pasar la luz de forma controlada, se erigen como la nueva tecnología en cortinas más prácticas para la casa.

Como ocurre en la mayoría de los casos, los artículos del hogar suelen renovarse.

Asimismo, las cortinas black out quedarían atrás ante el surgimiento de la domótica, que permite que muchas cortinas se integren a sistemas inteligentes y se manejen desde el teléfono celular o con comandos de voz.

Entre otros beneficios que presentan los tejidos screen o light filtering pueden mencionarse:

Proporcionan ambientes más luminosos, sin encandilar ni perder privacidad.

Reducen el calor sin apagar la luz.

Dan un look más moderno y liviano.

Son ideales para livings, cocinas, escritorios y dormitorios.

Filtran los rayos solares.

Mantienen la vista hacia afuera durante el día.

¿Qué funciones proporciona la nueva tecnología en cortinas?

La domótica comprende a aquellos sistemas capaces de automatizar un hogar. Aporta servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación y pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar.

En el caso de las cortinas, esta tecnología permite acceder a distintas funciones, entre las que pueden destacarse:

Ahorrar costos en el suministro eléctrico aprovechando mejor la luz natural.

Programar horarios de apertura y cierre.

Ajustar su funcionamiento según la luz del día.

Crear escenas determinadas, como por ejemplo modo tarde o modo cine.

cortinas_1.jpg Los nuevos tejidos screen o light filtering, que dejan pasar la luz de forma controlada, se erigen como la nueva tecnología en cortinas más prácticas para la casa.

Asimismo, existen nuevas tendencias a la hora de elegir nuestras cortinas, entre las que podemos mencionar:

Blackout + screen.

Cortina técnica + voile liviano.

técnica + voile liviano. Sistema doble para elegir según el momento del día.

Por otra parte, diversos especialistas en decoración del hogar afirman que la tendencia en cortinas apunta hacia colores neutros, tramas suaves y sistemas simples: roller, bandas verticales técnicas o paneles deslizantes. De esta manera, si bien las cortinas black out continúan siendo útiles, ya no son la única opción para el hogar.