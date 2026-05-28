Profundo dolor y duelo por la temprana muerte de un jugador de Petrolero Argentino: "Una gran persona"

Jeremías Gómez tenía 16 años y murió el miércoles en la capital neuquina. Los mensajes de dolor se multiplicaron en las redes sociales.

La temprana muerte de un joven jugador de Club Petrolero Argentino de Cutral Co generó profunda conmoción en la región y el fútbol local. Se trata de Jeremías Gómez, quien falleció a los 16 años tras permanecer internado en Neuquén. El joven jugaba en la quinta división y asistía al EPET 1 de la comarca.

"El Club Petrolero Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Jeremías Gómez, jugador de nuestra institución y, por sobre todas las cosas, una gran persona. Jere dejó una huella imborrable en nuestro club, no solo por su pasión dentro de la cancha, sino también por la calidad humana con la que supo ganarse el cariño y el respeto de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo", escribieron desde el club en sus redes sociales.

El velorio del joven se llevará adelante este jueves desde las 17.30 en la necrópolis de Cutral Co, en la sala “A” ubicada en Alberdi y Belgrano.

"Hoy despedimos a un compañero, a un amigo y a alguien que siempre será parte de la familia de Petrolero. Acompañamos con mucho dolor y respeto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, deseándoles fuerza y consuelo. Que descanses en paz, Jere. Tu recuerdo vivirá siempre entre nosotros", concluyeron desde el club.

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En tanto, otros clubes deportivos como Alianza y Rivadavia de Cutral Co, la filial de Argentinos Juniors, Pérfora, Unión de Zapala, Pacífico de Neuquén entre otros, dejaron sus condolencias para la familia de Gómez y para el club Petrolero Argentino.

Por su parte, la seccional Cutral-Co - Plaza Huincul del gremio docente ATEN también expresó su acompañamiento a la mamá del joven y docente, Jesica San Martin. "Abrazamos con mucho cariño a nuestra compañera, a su familia y a toda la comunidad educativa de la EPET N°1 en este difícil y doloroso momento", manifestaron.

Días atrás, el gremio había lanzado una colecta para ayudar a la mujer. "Está haciendo todo lo posible por salir adelante, pero los gastos son muchos y en este momento necesita una mano. Cualquier colaboración, por pequeña que sea, le va a ayudar muchísimo a aliviar esta carga", habían pedido a través de un flyer.

En tanto, desde la comunidad educativa del CPEM 85 expresaron su acompañamiento "al personal de la EPET N° 1, compañeros, familiares y amigos de Jeremías Lisandro Gómez en tan doloroso momento y elevamos una oración por su descanso entero en los brazos del Señor".