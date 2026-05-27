Añelo quiere jugar en primera: el municipio que más creció en Argentina pide una categoría a la altura de Vaca Muerta

El intendente lleva a la Legislatura el proyecto para recategorizarla, que pasó de 1032 a más de 12.000 habitantes en 30 años, empujada por Vaca Muerta.

El intendente de Añelo , Fernando Banderet , presentó este miércoles en la Legislatura de Neuquén un anteproyecto de ley que busca recategorizar a la localidad como municipio de primera categoría.

Hay un dato llamativo y hasta alarmante, que es que la capital de Vaca Muerta creció 24 veces su población en 30 años, cuando era solo un pueblo pastoril con algo de petróleo en los alrededores.

“Cumplimos con todos los requerimientos y Añelo necesita esa transformación”, afirmó el jefe comunal.

Intendente de Anelo Fernando Banderey y Daniela Rucci El intendente de Añelo, Fernando Banderet y la diputada por el MPN Daniela Rucci, quien respaldó el proyecto para recategorizar la Municipaliad de Añelo.

Este miércoles, Banderet presentó formalmente en la Legislatura provincial el proyecto de Ley para que la municipalidad sea reconocida como Municipio de Primera Categoría. La iniciativa fue ingresada a la Casa Legislativa junto a la diputada Daniela Rucci y busca adecuar el estatus institucional de la ciudad al explosivo crecimiento demográfico y económico que experimenta como corazón de Vaca Muerta.

El proyecto ingresó al recinto legislativo con un fuerte respaldo político local. Previamente, el Concejo Deliberante de Añelo lo declaró de “Interés Municipal”, lo que motivó que la totalidad de los concejales de los distintos bloques políticos, junto a funcionarios del gabinete municipal y vecinos, acompañaran al intendente hasta la Legislatura.

Banderet sostuvo que la localidad es “el faro energético del sostenimiento del país” y merece un reconocimiento administrativo acorde al peso que tiene (real y simbólico) en el país y el mundo. El cambio de categoría implicaría además mayores recursos de coparticipación para el municipio.

camiones- Añelo Añelo es un boom de población y un tráfico incesante.

La historia de Añelo es, en buena medida, la historia de Vaca Muerta. En 1991 la localidad tenía apenas 1032 habitantes; en 2015, no llegaba a 1.500. Lo que vino después fue una transformación sin precedentes en una localidad de la Patagonia argentina.

Añelo, la población oculta y los que están de paso por el mundo petrolero

En los últimos dos años, la población permanente se duplicó, pasando de 5.500 a más de 12.000 habitantes, a los que se suman entre 7.000 y 8.000 trabajadores que diariamente se movilizan en la ciudad por la actividad petrolera. Es decir que hay una población nómade, pero que ingresa, consume y usa algunos servicios en la localidad.

Hoy, con unas 20.000 personas "viviendo" en un Añelo que se extendió a toda prisa, la localidad ya se prepara para el próximo salto de escala asociado a las exportaciones de petróleo y GNL, con proyecciones que estiman que podría llegar a los 200.000 habitantes.

El Censo Nacional 2022 oficializó lo que ya era evidente. Solo en el departamento Añelo fue el que mayor crecimiento demográfico registró en toda la provincia de Neuquén, con un aumento del 68,4%, pasando de 10.786 a 18.166 habitantes en el total departamental. Pese a ello, la población de la ciudad oficial sin el departamento es de 6477 habitantes, muy por debajo de las proyecciones realistas.

Añelo (50).JPG La Ruta 7 divide el viejo Casco Urbano de Añelo con la zona de la meseta. Claudio Espinoza

La localidad es hoy el emblema de la transformación que genera Vaca Muerta, con un crecimiento económico y poblacional que aún genera sorpresa.

El propio Banderet no esquiva la complejidad que implica gobernar a esa velocidad. “Es muy difícil acompañar con infraestructura básica y evitar conflictos sociales”, señaló en una jornada de energía, donde advirtió además que hacia 2031 la población de Añelo podría quintuplicarse.

El bypass y las obras, como telón de fondo

La presentación del proyecto de recategorización se da en el marco de una jornada cargada de anuncios. También esta semana se habilitó el bypass entre la ruta 7 y la 17, una obra aguardada por los vecinos durante años.

Según explicó Banderet, Añelo recibía casi 4.500 camiones por día, de los cuales alrededor del 80% se dirigían a la planta de arena. La nueva conexión permite desviar ese tráfico pesado ocho kilómetros antes de llegar al casco urbano, evitando el ingreso de la carga al centro de la ciudad.

Añelo - Barrio La Meseta - Parque Lineal (8).JPG El camino de acceso a la meseta, los vecinos piden el asfalto. Claudio Espinoza

La obra tiene 23 kilómetros de extensión y fue ejecutada en hormigón —en lugar del asfalto original— para garantizar una durabilidad de 30 años. Fue financiada con un crédito del CAF, tras haber quedado desfinanciada en la gestión anterior.

“El compromiso que asumió el gobierno de la provincia se ve reflejado con hechos y con realidad”, dijo el intendente.

Banderet también anunció que el municipio adjudicó dos licitaciones de pavimentación urbana con fondos propios: más de 4.500 metros de asfalto nuevo en la meseta, a cargo de la empresa DIASA por 2.800 millones de pesos, y 8.050 metros lineales de cordón cuneta adjudicados a Oro Construcciones por 990 millones.

A eso se suman obras de cloacas que benefician a más de 200 familias que hasta ahora no tenían saneamiento básico, y la inauguración de una rotonda con homenaje a los veteranos de Malvinas en la intersección de la ruta 17.

Más de 1700 familias en "lista de espera" por una casa

La emergencia habitacional es uno de los problemas más urgentes porque 1.700 familias están en lista de espera para acceder a una vivienda, mientras que solo en 2024 otras 2.350 familias cambiaron su domicilio a Añelo.

Banderet reconoció que en lo que va de 2026 ya son 400 las familias que registraron cambio de domicilio oficial, y estimó que hay un 30% adicional que convive en la localidad sin haber hecho el trámite.

Añelo - Fernando Banderet - intendente (1).JPG El intendente de Añelo, Fernando Banderet. Claudio Espinoza

Frente a ese escenario, el intendente defendió la gestión y dijo que en dos años y medio, el municipio entregó más de 650 lotes y 25 viviendas con fondos propios.

Cuando asumió, había 50 empresas registradas en Añelo; hoy hay casi 500. De ese total, sin embargo, reconoció que solo 305 cumplen con todos los requisitos de ley, y que 45 nunca realizaron ningún trámite de habilitación comercial.

Banderet adelantó que presentará el balance de obras de 2025 y la proyección de inversión pública para 2026, el año en que Añelo busca, finalmente, que el Estado provincial le reconozca en papel lo que ya es en los hechos.