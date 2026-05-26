Ciencia y Vida La Mañana Signos del Zodiaco La luna está transitando Escorpio y Sagitario: cuáles serán los signos más afectados

La predicciones del horóscopo para la última semana de mayo.

La semana del 25 al 29 de mayo de 2026 inicia bajo un clima astral de fuerte impacto emocional, con capacidad de movilizar aspectos profundos en todos los signos del zodíaco. El horóscopo dice que, durante los primeros días, el tránsito de la Luna por Escorpio acentúa la introspección.

Este escenario invita a enfrentar situaciones que venían siendo evitadas, en un contexto que prioriza la profundidad, la revisión interna y la necesidad de abordar cuestiones postergadas, en especial aquellas vinculadas a los recursos compartidos, las deudas y las dinámicas familiares que veníamos esquivando desde mediados de mes.

A mitad de semana, el clima da un giro de 180 grados con el ingreso de la Luna al expansivo y optimista signo de Sagitario. Pasamos de la introspección y la desconfianza escorpiana a una vibración de fuego que enciende las ganas de aprender, viajar, debatir ideas y recuperar la fe en nuestros proyectos personales. Es una transición obligatoria que se sentirá con fuerza en el humor general y en el rendimiento laboral cotidiano.