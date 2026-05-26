La luna está transitando Escorpio y Sagitario: cuáles serán los signos más afectados
Se vienen días de alta sensibilidad y cambios internos que tendrán gran impacto en varios signos.
La semana del 25 al 29 de mayo de 2026 inicia bajo un clima astral de fuerte impacto emocional, con capacidad de movilizar aspectos profundos en todos los signos del zodíaco. El horóscopo dice que, durante los primeros días, el tránsito de la Luna por Escorpio acentúa la introspección.
Este escenario invita a enfrentar situaciones que venían siendo evitadas, en un contexto que prioriza la profundidad, la revisión interna y la necesidad de abordar cuestiones postergadas, en especial aquellas vinculadas a los recursos compartidos, las deudas y las dinámicas familiares que veníamos esquivando desde mediados de mes.
A mitad de semana, el clima da un giro de 180 grados con el ingreso de la Luna al expansivo y optimista signo de Sagitario. Pasamos de la introspección y la desconfianza escorpiana a una vibración de fuego que enciende las ganas de aprender, viajar, debatir ideas y recuperar la fe en nuestros proyectos personales. Es una transición obligatoria que se sentirá con fuerza en el humor general y en el rendimiento laboral cotidiano.
Esta oscilación cósmica nos enseña que para poder volar alto e incorporar la sabiduría que propone la temporada de Géminis, primero necesitamos limpiar las cañerías emocionales y dejar las cuentas claras en la tierra. No le escapes a las conversaciones incómodas de los primeros días de la semana; serán el pasaporte definitivo hacia la libertad mental del viernes.
La luna transita Escorpio y Sagitario: cuáles son las predicciones del 25 al 29 de mayo
- Aries : martes de balance económico profundo. A partir del miércoles sentirá un subidón de optimismo ideal para planificar un viaje o estudio.
- Tauro: el foco semanal estará puesto en tus relaciones de pareja o sociedades comerciales. Escuchá los reclamos del entorno sin ponerte a la defensiva.
- Géminis: una semana excelente para organizar tus hábitos de salud y tu agenda laboral. Tu mente procesará la información a una velocidad envidiable.
- Cáncer: el inicio de la semana enciende tu creatividad y tu magnetismo amoroso. Hacia el viernes el cielo te pide orden en tu rutina de cuidados diarios.
- Leo: los primeros días de la semana los dedicarás al hogar y los temas familiares. El miércoles recuperás el fuego para salir a disfrutar y mostrar tu talento.
- Virgo: excelente sintonía para la comunicación escrita y las ventas a mitad de semana. El viernes aprovechá para quedarte en casa y descansar la mente.
- Libra: prestarás mucha atención a tus ingresos y gastos fijos los primeros días. El miércoles tu palabra ganará un peso único para convencer a clientes.
- Escorpio: arrancás la semana con la Luna en tu signo potenciando tus radares intuitivos al máximo. Hacia el jueves el foco se traslada al orden financiero.
- Sagitario: martes introspectivos y de bajo perfil. El miércoles, con la Luna en tu signo, recuperás el centro de gravedad y la alegría de vivir.
- Capricornio: una semana ideal para el trabajo en equipo y el networking con amigos. El viernes usalo para desconectar y limpiar tu campo energético.
- Acuario: tus metas profesionales y tu visibilidad laboral acaparan la atención al inicio. El miércoles encontrás contención en tus grupos de pertenencia.
- Piscis: sentirás deseos de expandir tus horizontes mentales y espirituales. Gran semana para rendir exámenes o presentar propuestas comerciales altas.
Te puede interesar...
Leé más
Los esposos más infieles: estos 5 signos del zodíaco son los peores, según el horóscopo
Netflix dejará de funcionar en varios Smart TV y celulares: qué modelos quedarán afuera
Horóscopo del martes 26 de mayo: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud
Noticias relacionadas