Eran vecinos de toda la vida y le dejó una deuda de 77 millones: se suman casos del entrenador del club Unión Vecinal

Se trata del abogado imputado por abusos contra adolescentes del club, donde también era profesor de fútbol. La joven perdió el trabajo tras descubrirse la maniobra.

La primera denuncia por las estafas contra el profesor de fútbol y abogado imputado y detenido por abusos sexuales a adolescentes del club Unión Vecinal llegó de la mano de Mario, un vecino de toda la vida que jamás imaginó que el joven que había crecido frente a su casa terminaría dejando a su hija con una deuda millonaria y a clientes que tramitaban su jubilación.

“Vivíamos enfrente hace 25 años. Nuestros hijos crecieron juntos”, contó sobre aquella familia el hombre en diálogo con LU5, todavía conmocionado por lo ocurrido. Su hija Julieta, estudiante avanzada de Abogacía, trabajó durante cuatro años junto al ahora imputado. La confianza era total: compartían tareas en el estudio jurídico y mantenían un vínculo cotidiano que atravesaba lo laboral y lo personal.

"Mi hija se está por recibir este año y obviamente qué mejor experiencia trabajar a medio turno con este chico que era conocido, se había recibido, eran amigos y, bueno, trabajaron juntos 4 años", indico Mario.

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Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a aparecer deudas, créditos y movimientos bancarios desconocidos. “Nos enteramos de casualidad, cuando ya estaba todo judicializado. Antes era imposible saberlo porque todas las comunicaciones con los bancos estaban hechas con correos truchos y chats a nombre de la persona estafada”, explicó y agregó que prácticamente están en una situación de embargo.

La primera estafa habría sido a su amiga y compañera

Lo que comenzó como una relación de confianza laboral y familiar derivó, según relató, en una compleja maniobra de créditos bancarios fraudulentos que ya tendría decenas de víctimas y un perjuicio económico que, estiman, rondaría los mil millones de pesos.

Según relató, el acusado habría utilizado datos personales e incluso documentación de clientes y personas de confianza para gestionar créditos online sin autorización. En el caso de Julieta, la deuda acumulada asciende a 77 millones de pesos.

Mario aseguró que gran parte de las operaciones se realizaban de manera virtual y sin presencia física de las víctimas. “Nunca nadie abrió una cuenta presencialmente. Todo fue por correo electrónico, con recibos de sueldo truchos, firmas digitales falsas y extensiones de tarjetas que llegaban al domicilio de él”, sostuvo.

alquileres-vacaciones-consejos-utiles-para-evitar-estafas-1015959-102357 Las estafas digitales se multiplican durante el Black Friday y obligan a revisar con atención cada oferta online.

El padre de la joven cuestionó además la falta de los controles de las entidades bancarias. “Es imposible que otorguen créditos con tanta ligereza. Nadie firmó nada físicamente. Hay una negligencia enorme”, afirmó. De acuerdo con su relato, uno de los bancos les mostró un recibo adulterado y documentación falsa utilizada para aprobar operaciones crediticias.

El dinero de las estafas terminaba en los abusos a adolescentes que entrenaba

La situación comenzó a tomar otra dimensión cuando, en paralelo, se conocieron las denuncias por delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaba en el club Unión Vecinal. Para Mario, ambas causas están vinculadas. “Después empezó a cerrarse el circuito del dinero. Ahí entendimos para qué era toda esa plata”, señaló.

El hombre citó lo que descubrió la investigación: “Pagaba viajes, hacía regalos, compraba teléfonos, notebooks. Todo eso lo fuimos descubriendo después”. Y agregó que muchas de esas compras habrían sido realizadas con tarjetas y créditos obtenidos fraudulentamente.

De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando D.E.M. de 28 años contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.

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Según la acusación, el imputado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y contactos físicos sin consentimiento, en distintos momentos y lugares. Por este motivo, el imputado fue acusado por la justicia por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas.

Jubilados, también víctimas de estafas

A medida que avanzaron las denuncias, aparecieron más damnificados. Mario aseguró conocer al menos 16 casos de personas afectadas económicamente, entre ellas clientes previsionales del estudio jurídico. Según explicó, en algunos expedientes se habría utilizado la captura de imagen o validaciones biométricas que los clientes entregaban de buena fe para iniciar trámites jubilatorios.

“Es común que un abogado previsional pida ciertos datos para gestionar una jubilación. El problema es que, según entendemos, usaba esas imágenes y validaciones para abrir cuentas o sacar créditos”, denunció.

La familia de Julieta inició acciones penales y civiles. Por un lado, apuntan contra el acusado por las estafas; por otro, avanzan contra las entidades bancarias por la presunta falta de controles. “Los bancos primero responden que la persona prestó la cara o autorizó la operación. Después tenés que demostrar todo lo contrario”, explicó Mario.

Le hizo perder el trabajo a su compañera de estudio jurídico

Mientras tanto, las consecuencias siguen golpeando a la familia. Julieta perdió su trabajo y debió afrontar intimaciones de estudios jurídicos que reclamaban el pago de las deudas. “Mandamos cartas documento y medidas cautelares para frenar los embargos y los reclamos. Cuando entendieron que había una causa penal, algunas acciones se frenaron”, contó.

El padre de la joven admitió que la investigación económica quedó relegada tras el avance de la causa por abusos sexuales, que mantiene detenido al acusado luego de que la Justicia le negara el beneficio de la prisión domiciliaria. Aun así, insistió en que ambas investigaciones deben avanzar en paralelo.

“Lo de los abusos es gravísimo y tiene que investigarse a fondo, pero también hay familias destruidas económicamente. No puede quedar en segundo plano”, remarcó.

Para Mario, el aspecto más doloroso sigue siendo la traición de alguien a quien consideraban parte de su entorno más cercano. “Uno nunca espera algo así de una persona conocida, de un vecino, de alguien en quien confiabas. Eso es lo más difícil de entender”, concluyó.