Un condenado por drogas logró conmover al juez y obtuvo un permiso especial

Un hombre de Zapala que cumple una condena de 4 años en Senillosa no se quiso perder una celebración de un hijo menor y decidió impulsar un pedido.

El hombre de Zapala fue apresado con 13 kilos de marihuana tras un control realizado por Gendarmería.

Un narco de la ciudad de Zapala que cumple un castigo de 4 años de cárcel efectiva apeló a la sensibilidad de un juez federal y realizó un pedido especial. ¿Qué solicitó?

El hombre condenado, que se encuentra alojado en la cárcel federal de Senillosa, fue motivo de una investigación a partir de una espectacular persecución por la Ruta Nacional 22 por parte de efectivos del Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional . El procedimiento se remonta a marzo de 2024 y terminó con el sospechoso acorralado por móviles de Gendarmería y la Policía neuquina. Tras una requisa a su auto, se comprobó que la razón de su huida tenía relación con una carga de 13 kilos de marihuana que se encontraban en el baúl.

El conductor rápido y furioso, identificado como Guillermo Roberto Caneo , aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal Oral Federal y, el mismo año de su detención, se le impusieron 4 años de prisión.

En la actualidad, permanece alojado en la cárcel de Senillosa y como ocurre con otros internos, impulsa pedidos para salidas transitorias de carácter especial. Uno de los últimos requerimientos tuvo relación con el cumpleaños de un hijo. El planteo expuesto el juez de Ejecución casi no encontró objeciones aunque se le planteó la posibilidad de un encuentro en la misma ciudad de Senillosa, en el domicilio de su novia.

El cabo ocultaba 10 ladrillos de cannabis en la casa de sus padres. Un segundo hallazgo de marihuana derivó en una pericia y confirmó su relación con droga incautada con anterioridad.

De todos modos y más allá de la predisposición del magistrado, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) mantuvo una postura totalmente contraria y emitió su dictamen “en sentido desfavorable”.

A su turno, el juez volcó la balanza a favor de Caneo y lo autorizó a una salida de carácter excepcional para que celebre el cumpleaños de su hijo.

Acostumbrado a las persecuciones

El hombre de Zapala no solo fue investigado en 2024 por el hallazgo de 13 kilos de marihuana sino que también enfrentó otra causa por un incidente que protagonizó a mediados de 2021. También, en esa oportunidad, protagonizó una fuga en un vehículo y fue apresado finalmente por la División Antinarcóticos de Zapala. En la requisa, fueron incautados un poco más de 100 gramos de marihuana. Por este hecho, fue imputado como autor de tenencia simple de estupefacientes.

En el juicio abreviado realizado hace dos años, la fiscalía y la defensa se encargaron de presentar un acuerdo ante el TOF de esta capital y brindaron un detalle de las dos causas en contra de Caneo.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

El hombre adoptó distintas posturas en las causas por narcotráfico y cuando fue atrapado en la primera oportunidad, guardó silencio. Sin embargo, tras el procedimiento de marzo de 2024, aceptó brindar su versión y dijo que no era un delincuente.

Una condena por dos delitos

A la hora de la condena definitiva, la justicia federal consideró el delito de tenencia de estupefacientes por el secuestro de 160 gramos de marihuana ocultos en un bolsillo de una campera. En cuanto a la droga hallada en el vehículo, se lo consideró autor del transporte de 13 kilos de marihuana.

Respecto del castigo, Caneo recibió 4 años de prisión, una multa que supera los 300 mil pesos y se le advirtió que el auto secuestrado podría terminar decomisado porque se comprobó una irregularidad en la tarjeta verde y el auténtico titular del rodado.