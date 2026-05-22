Un ciclista llevaba una garrafa, lo chocó una camioneta y tuvo que ser trasladado a una clínica

El hombre fue atendido por un fuerte golpe en la rodilla. El choque acontecido por la mañana generó gran caos en el tránsito.

A las 9 de la mañana de este viernes 22 de mayo en las calles Copahue y José Rosa se registró un fuerte choque entre una camioneta Renault Kangoo y una bicicleta. El hecho generó gran conmoción por la caída estrepitosa del ciclista que llevaba una garrafa al hombro y golpeó contra el parabrisas .

De acuerdo a lo relevado, el hombre circulaba en bicicleta por Copahue en dirección este oeste cuando fue embestido por una Renault Kangoo blanca que se dirigía en dirección sur norte por José Rosa.

En el impacto el hombre recibió fuertes golpes y luego la caída contra el asfalto por lo que tuvo que ser atendido por una ambulancia del SIEN que constató lesiones y una gran contusión en la rodilla . De esta manera permanece internado en la clínica Pasteur.

choque ciclista

Afortunadamente no se registró la explosión de la garrafa que podría haber generado una tragedia.

En el lugar los efectivos de tránsito redujeron la circulación por Copahue pero restringieron por José Rosa donde quedó la camioneta con el vidrio crizado y la bicicleta con deformaciones.

Embistieron a un ciclista que circulaba por la bicisenda del bajo neuquino

Esta mañana se registró un fuerte choque entre un auto y una bicicleta manejada por un hombre que cayó al suelo y permaneció en el asfalto mientras esperaba una ambulancia. La situación derivó en un operativo policial que protegió al herido hasta la llegada de la ambulancia.

De esta manera, la esquina de calle Mazzoni y Bahía Blanca se convirtió en un caos de tránsito hacia las 8 de la mañana. Bocinazos por la impaciencia ocuparon a los automovilistas aunque el operativo con dos móviles policiales contribuyó a que no sucedieran más incidentes.

Por motivos que se desconocen, de acuerdo a lo relevado, un hombre que conducía un auto Suzuki Fun gris por Bahía Blanca e impactó al ciclista que circulaba por la bicisenda en sentido oeste este. La colisión provocó la caída al asfalto junto a la bicicleta cuya rueda delantera quedó deformada por el impacto.

Fuerte choque entre un auto y una bicicleta generó un gran operativo policial

Algunos automovilistas y una joven en monopatín frenaron para constatar su estado de salud. En pocos minutos arribó una ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital.

Un colectivo chocó a una mujer que cruzó la calle en pleno centro

Esta mañana se generó un gran caos de tránsito cuando un colectivo Pehuenche impactó a una mujer que cruzaba la calle Santa Fe en la intersección con Independencia. El siniestro vial podría haber terminado en tragedia pero el chofer detuvo su marcha a tiempo.

La mujer de 68 años cayó al asfalto y tuvo que ser atendida por servicios de emergencias médicas que llegaron en una ambulancia del SIEN que la trasladó al hospital Castro Rendón, ubicado a pocas cuadras.

En tanto, el colectivo que circulaba en dirección a Centenario quedó detenido sobre la senda peatonal y vacío en medio de la intersección, luego de que hicieran descender a todos los pasajeros para que esperen la próxima unidad.

choque colectivo centro (2)

De esta manera, el tránsito por Santa Fe desde Independencia quedó obstaculizado por el colectivo, quedando solo la posibilidad de continuar la marcha por Independencia.

De acuerdo al testimonio del chofer, el episodio tuvo lugar después de que se había detenido para que cruce una persona en sillas de ruedas. Por su parte, la mujer había quedado detenida en la rampa, sin moverse, por lo que el colectivero avanzó para doblar en Santa Fe.

En el momento en que aceleró la señora también habría comenzado a cruzar por lo que se habría generado el impacto entre el vehículo y la transeúnte. Según lo relevado, la víctima del choque está fuera de peligro y no revestiría lesiones de gravedad. Mientras tanto, hacia el mediodía el tránsito continúa cortado por personal de tránsito.