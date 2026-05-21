Neuquén moderniza el transporte público: Gaido presentó la primera flota de colectivos 100% eléctricos

La actividad se realizó esta mañana en el Paseo de la Costa, en la Isla 132, junto al gobernador Rolando Figueroa. Las unidades comenzarán a circular por las calles de la capital provincial.

Neuquén dio un salto histórico hacia el futuro de la movilidad sustentable y la modernización de su transporte público. El intendente Mariano Gaido presentó de manera oficial las nuevas unidades 100% eléctricas que comenzarán a circular por las calles de la capital provincial.

La actividad se realizó esta mañana en el Paseo de la Costa, en la Isla 132, marcando un hito en toda la región y consolidando a la ciudad dentro del destacado grupo de las Smart Cities de la Argentina.

"Estamos muy orgullosos con todo el equipo de lanzar un nuevo servicio eléctrico. Esto habla de una ciudad sustentable, moderna y que mira para adelante", expresó Gaido.

El nuevo servicio urbano se diseñó bajo una lógica estratégica para potenciar el desarrollo local. El recorrido de las unidades de última generación comenzará en Parque Norte y finalizará en la Península Hiroki, convirtiéndose en la única línea de todo el sistema en recorrer de punta a punta la Avenida Argentina y su continuación, la Avenida Olascoaga, conectando de forma directa los grandes pulmones verdes, recreativos y ambientales que caracterizan a Neuquén.

colectivos eléctricos

"Hace mucho tiempo que venimos hablando con Mariano y su equipo de fortalecer la posibilidad de trabajar en el turismo en Neuquén, pero también de potenciar el recorrido a este Paseo Costero", remarcó el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, quien acompañó la actividad y destacó el impacto positivo de la planificación conjunta.

"Hoy presentamos en la ciudad de Neuquén un concepto diferente de movilidad urbana. Son los buses eléctricos que han llegado seguramente para quedarse", manifestó a su turno el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa.

Las autoridades resaltaron la importancia de planificar una ciudad del futuro que acompañe la expansión urbana sin descuidar el entorno natural, respondiendo al ritmo demográfico histórico.

"Estas unidades van a recorrer los 30 kilómetros de Paseo Costero. Nos van a permitir conocer, transportarnos y potenciar profundamente la economía del turismo", señaló el intendente.

"Fíjense cómo a partir de las obras y de poner en valor los ríos nace automáticamente una necesidad que hoy queda cubierta. Recorrer el Paseo Costero ahora va a ser posible a través de un colectivo eléctrico que cuida el ambiente", analizó Figueroa respecto al crecimiento de la infraestructura.

La incorporación de esta flota tecnológica de vanguardia no solo moderniza el transporte urbano de pasajeros, sino que genera beneficios directos e inmediatos para el ecosistema de la localidad.

colectivos eléctricos

Al ser vehículos 100% eléctricos, eliminan por completo la emisión de dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera. Además, al operar de forma silenciosa, reducen drásticamente la contaminación sonora, protegiendo de manera directa la rica biodiversidad que habita en las reservas naturales de la zona.

Espinosa recordó que "hace pocos días atrás presentábamos 36 unidades que significaron una ampliación de flota histórica. Hoy ya estamos ampliando otra vez el servicio con estos buses eléctricos que van a cambiar la fisonomía de la ciudad".

El funcionario detalló que los colectivos tienen una capacidad de 10 personas sentadas y 10 personas paradas. Además, resaltó las características novedosas que se suman a la fisonomía de las calles capitalinas.

"Diseñamos recorridos con paradas temáticas que tienen nombres específicos con hechos históricos y culturales. Es importante destacar esto porque no existían en la ciudad de Neuquén", pormenorizó Espinosa.

Los colectivos funcionarán diariamente en el horario extendido de 8:00 a 20:00, brindando una excelente opción de conectividad urbana tanto para las actividades cotidianas como para el esparcimiento de las familias.

colectivos eléctricos

Cómo son los nuevos colectivos eléctricos de Neuquén

"Son unidades cero kilómetro con cámaras de seguridad y todas las tecnologías modernas. Son únicas en el país y de una jerarquía superior", especificó Gaido sobre el equipamiento.

También indicó que tienen una autonomía de más de 200 kilómetros y se autorrecargan. “Es un servicio fantástico y moderno que viene implementado desde la empresa", consideró el intendente.

Respecto al llamativo diseño visual y las particularidades operativas de los rodados, el jefe comunal brindó detalles sobre la seguridad en la vía pública.

"Tienen color amarillo para relacionarlos a la electricidad y a lo moderno. Como no emiten sonido, suena una chicharra cuando doblan para que todos estemos atentos", indicó el titular del Ejecutivo.

colectivos eléctricos

Los vehículos operarán a una velocidad promedio de 45 km/h. Están equipados con piso bajo para garantizar la máxima accesibilidad a personas con movilidad reducida, sistema de aire acondicionado, calefacción para los meses invernales y cámaras de seguridad internas para el resguardo de los pasajeros.

"Los vecinos van a tener arriba de la unidad el validador de la tarjeta SUBE y también el del boleto estudiantil neuquino, que es un gran orgullo para nosotros", completó Espinosa.

Respecto a la facilidad para los usuarios y las modalidades de pago vigentes, el costo del pasaje será exactamente el mismo que el del resto de las líneas actuales del sistema de transporte de la capital neuquina.

"Demostramos que los neuquinos somos diferentes, que trabajamos de manera eficiente y que tenemos las cuentas ordenadas. A partir de ese ordenamiento podemos invertir el superávit en el mejor servicio del país", Mariano Gaido. "Demostramos que los neuquinos somos diferentes, que trabajamos de manera eficiente y que tenemos las cuentas ordenadas. A partir de ese ordenamiento podemos invertir el superávit en el mejor servicio del país", Mariano Gaido.