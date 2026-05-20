Un abuso: revelan el trasfondo detrás del auto quemado cerca de Parque Industrial

El martes por la tarde el vehículo apareció en llamas al costado de la ruta. Conmoción de los vecinos en un caso que es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Tras la incertidumbre y sorpresa que vivieron los vecinos de Parque Industrial por el incendio de un vehículo en las cercanías se confirmó que el episodio está vinculado a un hecho traumático: un hombre abusó sexualmente de una adolescente y al poco tiempo un grupo de personas le prendió fuego su auto.

El hecho está siendo investigado por el fiscal del caso Gastón Medina, de la Fiscalía de Delitos Sexuales quien dispuso una serie de medidas entre la detención inmediata del abusador, M.M.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 20 quienes comenzaron la búsqueda y con ayuda de los vecinos lograron encontrarlo escondido frente a su domicilio, sobre calle 6, M. Barrientos, entre calle 7 y calle Industriales Neuquinos.

Bajo amenaza de cortarla, un vecino de Parque Industrial abusó de una adolescente

De acuerdo a lo relevado por LM Neuquén, todo comenzó este martes entre las 14 y las 15 cuando el hombre, que vive en la casa de al lado, se presentó en la casa de la adolescente de 13 años que en aquel momento estaba sola. Con la excusa de que necesitaba pasar a buscar una herramienta prestada, se metió en la casa.

Acto seguido, M.M. sacó un cúter y la amenazó con hacerle daño si gritaba y no se dejaba tocar. Fue entonces cuando comenzó a abusarla y le rompió la ropa. La adolescente forcejeó y logró escapar corriendo.

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Afortunadamente una vecina escuchó los gritos desaforados que profería en la calle y la rescató. A pesar del estado de shock ella pudo contarle todo lo que había sucedido.

Detención del abusador

Luego de ponerla a salvo, la víctima del abuso le indicó el nombre del hombre porque era un vecino, conocido de su mamá. De inmediato la mujer le dio un teléfono para que llame a su madre que viene de inmediato y comienza a buscar al hombre. Después, arribó personal de la Comisaría 20 y comenzó una intensa búsqueda.

Guiados por los vecinos les señalaron que podría estar escondido en un colectivo estacionado afuera de la casa, que, según advirtieron, funciona como aguantadero para consumo de drogas y vivienda para las personas allegadas al sospechoso. Mientras tanto, comenzó a juntarse vecinos para lesionar al abusador. Por este motivo, los habrían llevado demorados.

De esta manera, los efectivos ingresaron al vehículo y encontraron al hombre tirado por lo que dispusieron su demora en sede policial. Luego, por orden del fiscal quedó detenido.

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El Ministerio Público Fiscal indicó a LM Neuquén que este miércoles se realizará la formulación de cargos.

El auto apareció incendiado a la vera de la ruta

El martes dos misteriosos hechos ocurrieron durante el mediodía en distintos sectores de Neuquén. Un auto apareció desbarrancado en la barda en el sector del barrio Balcón del Valle. Además, casi simultáneamente, otro auto se incendió a la vera de la ruta, cerca de Parque Industrial.

El segundo hecho ocurrió cerca de las 15:30 a la vera de la ruta del derivador que conduce al tercer puente a Cipolleti, pero del lado que va hacia Plottier. Según afirmaron testigos en el lugar, aparentemente se trataría de un auto abandonado que fue incendiado de forma intencional, aunque, de la misma manera que el vehículo que cayó por la barda, todavía no hay versiones oficiales.

Según puede apreciarse en el video registrado por LM Neuquén, el auto se encuentra fuera de la ruta y en ese momento el fuego se esparcía poco a poco a la vegetación cercana. En el clip también se puede ver a un oficial de la Policía.

Auto incendiado costado de la ruta

Cerca de las 16, bomberos arribaron a la escena y se dispusieron a extinguir el fuego. Según testigos, no se registraron heridos o la presencia de ambulancias en el lugar. Finalmente, LMN reveló que el incendio derivó de la bronca de los vecinos por el abuso cometido contra la menor de edad.