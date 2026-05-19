Los esposos más infieles: estos 5 signos del zodíaco están señalados como son los peores, según el horóscopo

Según la astrología , algunos signos del horóscopo son señalados por ser débiles frente a la tentación y buscar experiencias nuevas fuera de la pareja .

La astrología suele marcar distintos aspectos de los doce signos del zodíaco . Algunos de ellos positivos y otros, no tanto. En ese sentido, algunos integrantes del horóscopo occidental son señalados por mostrar debilidad frente a la tentación o buscar experiencias nuevas fuera de la pareja. Infieles , resumido en pocas palabras.

Habitualmente, la astrología representa a cada signo con cualidades simbólicas que sirven para interpretar comportamientos. Cuando esas cualidades suenan compatibles con la idea de que una persona puede buscar fuera de su relación afectos, excitación o evasión del compromiso, surge la etiqueta de que puede ser “ propenso a la infidelidad”.

Esta etiqueta se le atribuye puntualmente a 5 signos del zodíaco : Aries, Géminis, Sagitario, Acuario y Piscis. La explicación de cada caso.

Aries, impulsividad y búsqueda de intensidad

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Regido por Marte, Aries es tradicionalmente descrito como impulsivo, apasionado y amante de la novedad. Ese motor de acción y la inclinación a vivir intensamente pueden traducirse en decisiones apresuradas, relaciones efervescentes y, en ocasiones, una menor tolerancia a la rutina.

Los astrólogos sostienen que un ariano que se siente aburrido o subestimado puede buscar estímulos fuera de la relación. El deseo de aventura interfiere en la estabilidad. La clave es entender que la impulsividad no equivale necesariamente a traición sistemática, sino a una mayor vulnerabilidad a dejarse llevar por el momento. Los nacidos bajo este signo necesitan aprender a controlar la impaciencia en la pareja.

Géminis, curiosidad y deseo de variedad

Horóscopo Negro Géminis.jpg Horóscopo Negro Géminis.

Signo de aire mutable, Géminis encarna la curiosidad intelectual, la versatilidad y la necesidad de comunicación constante. Ese apetito por explorar ideas y personas se interpreta como una inclinación a la variedad en el ámbito afectivo.

En la lectura astrológica, Géminis “se aburre” con facilidad y necesita estímulos continuos, lo que facilita la aparición de aventuras si la pareja no satisface su necesidad de cambio. La dualidad geminiana se expresa más en la esfera mental que en la moral, ya que muchos valoran profundamente la fidelidad emocional. La astrología marca que debe trabajar la constancia para sostener un vínculo fiel.

Sagitario, amor por la libertad y la aventura

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Regido por Júpiter, Sagitario representa la expansión, el viaje y la búsqueda de sentido. La necesidad de libertad y de explorar nuevas fronteras se traduce en dificultades para tolerar restricciones afectivas. La infidelidad atribuida a este signo está ligada a la idea de que prefiere relaciones abiertas o no convencionales, o que puede sucumbir a tentaciones en contextos de viaje o aventura.

La relación de un sagitariano entre deseo de libertad y traición depende mucho del tipo de convenio que la pareja haya establecido. La astrología indica que necesita equilibrar independencia con responsabilidad afectiva.

Acuario, desapego emocional y experimentación

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Otro signo de aire, Acuario suele asociarse con el desapego, el pensamiento futurista y la inclinación por experimentar en lo social y lo afectivo. Esa supuesta frialdad emocional y el interés por romper moldes relacionales alimentan la percepción de que podría priorizar la autonomía personal y probar formas no tradicionales de vínculo, lo que es interpretado como infidelidad por quienes esperan exclusividad emocional.

Sin embargo, Acuario también puede mostrar una ética fuerte y lealtad intelectual, contrastando la etiqueta con la pluralidad afectiva con sus comportamientos reales. La astrología remarca que debe aprender a cuidar la intimidad en el matrimonio.

Piscis: sensibilidad, evasión y búsqueda de refugio

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Signo de agua mutable, Piscis aparece en la lista por razones distintas: su alta sensibilidad, tendencia a la idealización y capacidad para disociarse. En la lectura astrológica, un pisciano puede escapar de frustraciones relacionales a través de conexiones emocionales o fantasías fuera de la pareja, a veces sin mala intención plena, pero con consecuencias reales.

La narrativa astrológica interpreta la infidelidad pisciana como un acto de búsqueda de consuelo o evasión más que de búsqueda de poder o novedad. Para los profesionales, los nacidos bajo este signo deben trabajar la claridad emocional para evitar caer en el engaño.