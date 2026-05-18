Cómo cuidar la lengua de suegra con un solo ingrediente para que las hojas queden brillantes

Según los especialistas, este es el truco ideal para dejar brillantes las hojas de la lengua de suegra .

De acuerdo a los sitios especializados en jardinería y botánica, las distintas especies de lengua de suegra (entre ellas lengua de tigre, espada de San Jorge o planta de serpiente) son originarias de África. Así, los expertos afirman que estas plantas necesitan de un lugar luminoso y soleado , un aspecto esencial si es que queremos disfrutar durante mucho tiempo de esta bonita planta con sus típicas hojas en forma de espada.

Claro que, más allá de los cuidados que atañen a cualquier planta que tengamos en casa, en el caso de la lengua de suegra existe un truco para cuidarla y dejar sus hojas brillantes empleando tan sólo un ingrediente.

Para mantener brillantes las hojas de la lengua de suegra , debemos recurrir al vinagre blanco , que contribuye a eliminar el polvo y la suciedad y que también combate las plagas y hongos.

Además, los expertos señalan que el dato clave que se debe considerar a la hora de preparar el vinagre blanco para aplicar en la lengua de suegra es la forma correcta de hacerlo, para así evitar dañar a la planta.

Asimismo, los especialistas advierten que el sitio ideal para ubicar a una lengua de suegra es que este tenga una temperatura que oscile entre 21 y 24 grados. Incluso en invierno, la temperatura no debe ser inferior a 15 grados, ya que de lo contrario podría sufrir daños por hipotermia. Y añaden que a la lengua de suegra tampoco le gustan las corrientes de aire ni las fluctuaciones excesivas de temperatura.

Guía paso a paso del truco casero que consiste en aplicar vinagre blanco a la lengua de suegra

Para aplicar este truco casero que nos permite mantener brillantes las hojas de la lengua de suegra, deberemos apuntar esta sencilla guía paso a paso, que nos posibilitará poner este tip en marcha:

En un recipiente, colocar una taza de agua y agregar una cucharada de vinagre blanco.

Mezclar bien.

Sumergir un paño suave en la mezcla, luego escurrir bien y llevar a la planta .

. Pasar el paño con sumo cuidado por cada hoja, eliminando el polvo y la suciedad acumulada.

Si nos quedó bastante preparación en las hojas -y por ende estas están húmedas- pasar un paño seco para secarlas.

Repetir esto una vez al mes, si la planta está en un ambiente de mucho polvo, o, si no se puede, limpiar con frecuencia de cada dos meses.

vinagre blanco (1) Para mantener brillantes las hojas brillantes de la lengua de suegra, debemos recurrir al vinagre blanco.

Cabe resaltar que esta bonita planta necesita muy poca agua, ya que es una suculenta y puede almacenar agua en sus hojas. Por tanto, el riesgo de enfermedades fúngicas como la botritis es bastante alto si se encharca. Por este motivo, sólo se debe regar la planta moderadamente cada quince días, aproximadamente.