Transformar tu jardín: esta planta perfuma toda la casa y espanta mosquitos al mismo tiempo

Esta planta tiene múltiples beneficios y se destaca por su versatilidad. De hecho, se incorpora para acompañar y aromatizar comidas.

Al momento de elegir qué tipo de planta comprar para decorar el hogar o acompañar el resto de las plantaciones en el jardín, hay varios factores que son clave y que no deben pasarse por alto. Uno de ellos es la función que cumple cada una de ellas: cuál es la que perfuma toda la casa y espanta mosquitos al mismo tiempo.

En el mundo de la jardinería existen cientos de opciones de plantas que no sirven únicamente como decoración, sino que también aportan beneficios al hogar.

En ese sentido, dentro de este grupo se destaca una con un imponente aroma que abarca gran parte del espacio donde esté ubicada, pero que al mismo tiempo cumple la misma función que un repelente para espantar a los mosquitos y otros insectos.

La planta que perfuma toda la casa

La albahaca con limón es la planta que perfuma toda la casa y elimina a los mosquitos presentes en el hogar. Se trata de una alternativa aromática que originalmente se utilizaba en tradiciones culturales y hoy se popularizó como una de las mejores opciones gracias a su versatilidad.

Uno de los mayores beneficios de esta planta son los aceites que largan sus hojas, lo que se transforma en un aroma cítrico que quita el mal olor de los ambientes de la casa, pero que es sumamente efectivo contra los mosquitos.

Los expertos en jardinería aconsejan ubicarlas cerca de las ventanas, puertas o en balcones para espantar a los mosquitos y no dejar que se acerquen a estos espacios. Además, es una excelente opción ante los productos químicos que arrojan olores fuertes y tóxicos no aptos para niños.

En ese sentido, sus beneficios se pueden potenciar al ubicarlas en un jardín amplio al aire libre, ya que su perfume sirve para atraer mariposas, abejas y otros polinizadores indispensables para el desarrollo de flores y cultivos.

Albahaca con limón: por qué es una de las mejores plantas para el hogar

La elección de la albahaca con limón por encima de otros productos químicos especializados también corresponde a una cuestión económica y práctica: no solo es de bajo costo, sino que es muy sencillo de hacerlo y su cultivo no requiere ser un experto en jardinería.

Es una planta que se adapta a macetas, canteros o jardines, siempre que reciba buena luz solar y un riego moderado. Un sustrato con buen drenaje junto a un riego regular, sin excesos, es suficiente para que crezca de forma saludable sin otorgar demasiados cuidados.

Para su mantenimiento, se aconseja una poda de las puntas para estimular su crecimiento y lograr un resultado más voluminoso. Con apenas pocas semanas de cultivo ya se podrán ver los primeros beneficios de esta planta: el hogar estará poblado por un aroma cítrico, mientras que la presencia de mosquitos y otros insectos disminuirá considerablemente.

albahaca2.jpg Albahaca con limón: por qué es una de las mejores plantas para el hogar

En comparación con especies como la lavanda o la citronela, otras alternativas utilizadas como repelentes naturales, la albahaca crece más rápido, ocupa menos espacio y se adapta con facilidad tanto a macetas pequeñas como a jardines amplios. En cambio, la citronela necesita suelos más cálidos y la lavanda demanda climas secos.

A su vez, a diferencia del resto, la albahaca no sólo tiene aportes aromáticos: se trata de un alimento muy elegido por especialistas en gastronomía para acompañar, aromatizar y agregar un condimento fresco a cualquier comida. Suele servirse para acompañar ensaladas frescas, pescados, carnes blancas e incluso postres, aunque también se usa para infusiones frías y calientes.

Lo mismo sucede con otras como el romero y la menta, aunque ninguna de estas dos posee las propiedades para espantar a los insectos con los que sí cuenta la albahaca.