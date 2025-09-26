Estos 3 signos del zodíaco atravesarán una gran etapa en la primavera: ¿de quiénes se trata?

Amén del cambio de estación, sin dudas que la llegada de la primavera representa un punto de inflexión en el año. Y para muchas personas implica una renovación de energías. Tanto física como espiritualmente. Según la astrología, tres signos del zodíaco atravesarán un período marcado por la abundancia. ¿De quiénes se trata?

Claro que también, históricamente, a la primavera se la asocia con el amor. En una de las canciones clásicas del rock argentino, el músico Tanguito canta “Allá a lo lejos puedes escuchar/A un amor de primavera /Que anda dando vueltas”.

Los tres signos del zodíaco que tendrán mucha abundancia durante la primavera son Tauro, Libra y Capricornio.

Según la reconocida astróloga Jimena La Torre, a los nacidos en Tauro se les darán sus proyectos fácilmente con la luna nueva en eclipse. Todo lo que siembren en esta etapa, crecerá con firmeza. Y puntualiza que se abre un ciclo para afianzar estabilidad y avanzar en logros concretos. El trabajo los activa con pasión y da sus frutos. Pero los taurinos no sólo atravesarán un buen momento desde lo material. Y es que también sentirán un especial apoyo de su círculo íntimo, que sin dudas les otorgará la confianza necesaria para llevar a cabo proyectos que tal vez no tuvieron éxito en el pasado. En síntesis: los taurinos no deben temer a la hora de proyectar nuevas ideas y negocios, ya que la primavera estará a su favor.

Por su parte, La Torre señala que las personas nacidas bajo el signo de Libra dedicarán su tiempo en la primavera a sus planes laborales y se animarán a abrir nuevas puertas. La creatividad y las alianzas serán claves para que todo fluya mejor. Su carta de la suerte es el as de Oros. “Una inversión o compra activan esta luna nueva”, apunta. Los especialistas coinciden que los librianos experimentarán un equilibrio durante la primavera, puesto que percibirán la importancia de dar y recibir. De ese modo, sentirán una confianza única para sentirse cómodos con sus decisiones, que por lo general serán acertadas. En el plano laboral, deberán mostrar su talento para negociar y así poder desarrollar vínculos que les ofrecerán seguridad y afecto en momentos muy necesarios.

En tanto, los capricornianos reciben respuestas laborales y están abiertos a propuestas. La luna nueva de este eclipse también impulsa transformaciones en su manera de amar. La Torre añade que la carta de la suerte para ellos será el seis de Oros (“Ordenás tu vida para que la justicia te acompañe”, apunta). Lo cierto es que Capricornio obtendrá excelentes recompensas en la primavera. Este signo, destacado por su extensa perseverancia en el tiempo de trabajo, experimentará resultados en este periodo, con reconocimientos y/o promociones laborales. A Capricornio lo destaca su estilo habitual de proyectar a largo plazo, y sin dudas que mediante ello hallará seguridad, puesto que sentirá que está todo dado para pensar en un mejor futuro. Asimismo, su visión estratégica le dará grandes resultados. Un dato clave: le será fundamental confiar en su intuición.