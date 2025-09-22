¿Y la Primavera? Hay alerta por fuertes vientos con posibles lluvias y nieve en varias provincias

A un día de haber iniciado la Primavera, se esperan un clima húmedo en gran parte del territorio argentino, y advierten que algunas provincias estarán afectadas por fuertes vientos este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este inicio de una emana una alerta amarilla por intensos vientos que afectará a cuatro provincias,

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa precisó que la advertencia amarilla por viento rige sobre la zona costera del este de la provincia de Buenos Aires , la costa de Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego .

mapa_alertas

En estas áreas se anticipan vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En sectores bajos de Tierra del Fuego no se descarta además la presencia de lluvia y nieve mezcladas.

En este contexto, el SMN difundió además una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes ante la presencia de los fuertes vientos, ya que la alerta amarilla implica “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Recomendaciones del SMN por viento:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En el resto de las provincias no se esperan alertas meteorológicas para este inicio de semana, por lo que las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad variable y temperaturas primaverales. Con máximas que llegarán a los 27° en Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

El clima en Neuquén: qué dice el pronóstico para la semana

El arranque de la semana traerá mañanas heladas, viento persistente y nubosidad variable en la ciudad de Neuquén, mientras que el interior de la provincia tendrá un escenario con lluvias, nevadas y algunas treguas primaverales.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se perfila como una jornada fría y ventosa. La mínima se ubicará en -1 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C, con cielo parcialmente nublado. El viento del sudoeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h, especialmente por la tarde.

El martes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 0 °C y una máxima de 11 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento bajará en intensidad, oscilando entre 13 y 22 km/h desde el sector norte. No se esperan lluvias.

clima-neuquén-nublado.jpg

El miércoles habrá un repunte térmico, con temperaturas que irán de los 4 °C de mínima a los 17 °C de máxima. Aunque se sentirá algo más templado, el cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a intensificarse hacia la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Cordillera, centro y región sur: heladas y nevadas débiles

En localidades cordilleranas, la semana será inestable. Se prevén lluvias intermitentes y nevadas débiles en cotas altas, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 10 °C. El viento del sudoeste persistirá, aportando humedad y reduciendo la visibilidad en rutas de montaña. El miércoles podría darse una leve mejoría, aunque el frío continuará dominando.

En el centro de la provincia, el comienzo de semana será con ráfagas de más de 60 km/h, temperaturas que irán de los 3 °C a los 13 °C y cielo con nubosidad variable. El martes traerá un leve ascenso, con máximas de hasta 16 °C, pero el viento seguirá presente. Para el miércoles volverán las heladas, con mínimas bajo cero y una jornada que se sentirá más invernal que primaveral.

En el corredor del Valle, el lunes tendrá viento moderado y temperaturas de hasta 15 °C. El martes será más cálido, con máximas de alrededor de 20 °C, pero hacia el miércoles llegará un marcado descenso térmico, acompañado por mayor nubosidad y probables precipitaciones aisladas.