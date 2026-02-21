El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja en 10 provincias

El SMN mantiene alertas activas y anticipa un sábado y domingo con condiciones cambiantes.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un panorama climático variado para este fin de semana largo en Argentina, con alertas oficiales por fenómenos meteorológicos severos , especialmente vinculados a tormentas y temperaturas elevadas.

El SMN ha difundido alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja para distintas regiones del país, este sábado:

Además de las tormentas, el SMN informó alertas amarillas por calor extremo para Chubut, Río Negro y zonas de Neuquén y Misiones , donde las temperaturas máximas podrían alcanzar valores cercanos a los 36 °C , con impacto en la salud de grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En la zona de la puna y cordillerana , en niveles altos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo , según el organismo.

Alerta amarilla por tormentas abarca varias provincias del noroeste y centro del país: Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy . En estas zonas se pronostican lluvias y tormentas aisladas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h , con acumulados de precipitación estimados entre 25 y 50 mm.

Alerta naranja por tormentas fuertes rige en la provincia de San Luis , donde se esperan fenómenos meteorológicos de mayor intensidad con posibles granizadas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos .

Predicción general para el domingo

Aunque no hay actualizaciones oficiales detalladas disponibles para todas las regiones para el domingo, es habitual que después de un día con tormentas intensas se mantenga inestabilidad en áreas bajo alerta. En años recientes, alertas amarillas por tormentas también han sido emitidas para el domingo en provincias como Buenos Aires y La Pampa, indicando que las condiciones inestables podrían persistir o afectar nuevas zonas.

Condiciones climáticas esperadas en principales regiones

Centro del país y Litoral: Tras los avisos de tormentas, se espera que las condiciones inestables continúen con probabilidad de precipitaciones aisladas y actividad eléctrica, aunque con variación de intensidad según la zona.

Provincia de Buenos Aires: Para este fin de semana, el cielo será mayormente nublado con temperaturas que rondarían entre los 20 °C y 28 °C , y sin pronóstico de tormentas fuertes en la capital, aunque otras partes del territorio bonaerense podrían experimentar inestabilidad.

Centro y norte argentino: Las alertas activas indican posibilidad de tormentas locales de variada intensidad, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes en determinados sectores.

Pronóstico del tiempo para Neuquén

Según los pronósticos climáticos disponibles para la provincia de Neuquén:

Sábado 21 de febrero: El SMN anticipa que en la ciudad de Neuquén el cielo estará nublado a mayormente nublado con una temperatura mínima alrededor de 18–21 °C y una máxima que podría alcanzar aproximadamente 32 °C . La probabilidad de lluvia es baja (alrededor del 10 %), los vientos serán moderados y la visibilidad general buena.

Domingo 22 de febrero: No hay un parte oficial actualizado específico para el 22 de febrero de 2026, pero datos recientes señalan que en años anteriores el clima de medianos fines de semana de verano en Neuquén ha presentado cielos mayormente despejados o con inestabilidad leve, sin lluvias generalizadas significativas, aunque podrían persistir condiciones de calor.

En términos generales, Neuquén tendrá un fin de semana con altas temperaturas y cielo parcialmente nublado, sin alertas de fenómenos extremos comparables a las regiones del centro y norte del país.