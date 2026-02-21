Rolando Figueroa recibió al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en Neuquén

Los gobernadores avanzaron en una agenda común que incluyó conectividad vial, seguridad, turismo, pasos fronterizos y el fortalecimiento del norte de Vaca Muerta.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , recibió este viernes en la capital provincial a su par de Mendoza, Alfredo Cornejo , en un encuentro orientado a consolidar una agenda de trabajo conjunto sobre temas estratégicos para ambas jurisdicciones.

La reunión permitió avanzar en distintos ejes vinculados a infraestructura, seguridad y desarrollo productivo, con el objetivo de fortalecer la integración regional y coordinar gestiones ante el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la conectividad vial, con especial atención en el acceso norte a la provincia del Neuquén y el estado de la Ruta Nacional 40.

En ese marco, Figueroa señaló que la obra de pavimentación presenta tramos inconclusos en territorio mendocino, una situación que —según planteó— impacta de manera directa en la integración regional, la producción y el turismo. El mandatario neuquino remarcó la necesidad de trabajar de manera conjunta ante Nación para avanzar en la repavimentación de aproximadamente 80 kilómetros que aún permanecen pendientes.

Seguridad y herramientas tecnológicas

Durante la reunión también se abordaron temas vinculados a la seguridad. Desde Neuquén manifestaron interés en conocer y aprovechar la experiencia de Mendoza en el desarrollo de herramientas como el laboratorio de ADN, áreas de criminología, registro de armas y sistemas de bases de datos integradas.

El objetivo es fortalecer los sistemas provinciales y avanzar hacia un intercambio seguro de información que permita mejorar la prevención y la investigación del delito en ambas provincias.

Turismo y pasos fronterizos

En materia turística, los mandatarios analizaron el impacto del turismo gastronómico, las bodegas, el enoturismo y el agroturismo, así como la posibilidad de diseñar estrategias conjuntas que potencien a Neuquén y Mendoza como destinos complementarios.

Además, dialogaron sobre la situación de los pasos fronterizos y coincidieron en la importancia de mejorar la infraestructura y la gestión para facilitar el tránsito, el comercio y el turismo internacional.

Desarrollo del norte de Vaca Muerta

Finalmente, Figueroa y Cornejo acordaron profundizar el trabajo conjunto para potenciar el desarrollo del norte de Vaca Muerta, con la premisa de que la integración regional y la planificación compartida resultan claves para acompañar el crecimiento de la actividad en la zona.