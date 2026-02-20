Inicio de clases: Rolando Figueroa inaugurará siete edificios escolares

El mandatario dijo que el gobierno intervino 700 escuelas para la puesta punto por el comienzo del ciclo lectivo. Las localidades donde se realizaron los trabajos.

De cara al inicio de las clases , previsto para el próximo miércoles, el gobernador Rolando Figueroa anunció este jueves que en las próximas dos semanas se cortarán cintas en siete edificios educativos ubicados en Senillosa, Centenario, Caviahue, Neuquén y Junín de los Andes.

“Veníamos de no saber cuándo empezaban las clases y en cambio hoy estamos interviniendo casi 700 edificios escolares ”, indicó el gobernador Rolando Figueroa al hablar sobre el inicio del ciclo lectivo 2026, el próximo miércoles 25 de febrero y destacó que “este año vamos a tener el récord absoluto de inauguraciones y remodelaciones parciales (de edificios educativos) en toda la historia de la provincia del Neuquén”: siete escuelas serán inauguradas y reinauguradas en las dos primeras semanas de clases.

Se trata de una escuela primaria más para Senillosa, infraestructura a estrenar en la histórica primaria Nº 360 de Centenario , la ampliación y refacciones en la escuela N°164 incendiada de Caviahue y la reinauguración tanto de la EPET 8 como de las escuelas primarias 280 y la escuela 101 en Neuquén capital; y la inauguración de la escuela primaria que se construyó en el barrio Nehuén Che de Junín de los Andes.

Requerimiento anual

El gobernador Figueroa reflexionó sobre la respuesta que se da desde el Estado neuquino al crecimiento demográfico y el consecuente aumento de las matrículas educativas al decir que “Neuquén tiene que estar haciendo 140 aulas por año”.

Además, remarcó que “también estamos trabajando para erradicar las aulas tráiler” a las que calificó como “un daño al orgullo de los neuquinos”. Al respecto, recordó que antes “se creaban escuelas con una resolución, pero simplemente se abrían tráileres para que los chicos estén ahí, incluso a 10 grados bajo cero o con mucho calor” e instó a los equipos técnicos provinciales a redoblar esfuerzos para revertir esta situación cuanto antes.

La ministra de Educación Soledad Martínez detalló sobre las siete inauguraciones a realizar en las próximas dos semanas, que “ratifican el rumbo que el gobernador Rolando Figueroa le ha dado a su gobierno” y que ha permeado en el gabinete. Afirmó que “es un esfuerzo compartido por todas las áreas de gobierno, producto de la decisión política de haber ordenado los recursos de la provincia y de invertir esos recursos en los temas que son de interés de los neuquinos y las neuquinas. La Educación es, sin dudas, uno de ellos”.

Las obras a inaugurar

En Senillosa, localidad que cuenta con una matrícula de más de 1.400 alumnos de nivel Inicial y Primario, han transcurrido cerca de 40 años sin que se construya una escuela. El gobierno provincial tomó nota de esta situación y avanzó en la construcción de un nuevo establecimiento. Gracias a esta decisión política, se dará respuesta efectiva a la creciente demanda local de bancos con la creación de la primaria N°369.

La obra escolar se levanta en Senillosa se ubica en el barrio Aitue, con una inversión de recursos provinciales de más de 4.600 millones de pesos y una superficie de 1.690 metros cuadrados (m2) cubiertos. El edificio se diseñó en una planta, con siete aulas teóricas y aulas especiales para música, informática, biblioteca y aula/espacio multiuso.

En Centenario, la primaria N° 360, que tiene una matrícula de 210 estudiantes, tendrá un edificio nuevo de casi 1.600 m2 de superficie cubierta y 52 de superficie semicubierta, con una inversión con saldo renegociado de obra cercano a los 1900 millones de pesos. Tiene siete aulas, un aula taller, SUM, playón, patio de recreos, biblioteca, sector de gobierno y dos núcleos sanitarios completos. Las tareas por finalizar corresponden a rejas, mobiliarios, artefactos, pinturas, revestimientos y equipamientos.

La escuela primaria N° 164 de Caviahue, que sufrió un incendio en 2024 que afectó la estructura superior del edificio, tiene una matrícula de 126 estudiantes quienes podrán hacer uso de sus instalaciones refaccionadas tras la concreción de una obra muy importante. Se trata de la ampliación de superficie de 264 m2, la remodelación de 1.281 m2 y la demolición total de 40 m2, así como otra parcial de 1.281 m2, con un presupuesto actualizado de 4.135.625.010 pesos.

El clima extremo fue determinante al definir la intervención a realizar: se propuso garantizar la seguridad y el confort de las personas -dentro y fuera del edificio- con sistemas y detalles constructivos relacionados a las condiciones climáticas imperantes en el lugar. Se reubicaron accesos de la escuela primaria y a la escuela infantil, sobre la cara sur-oeste del edificio, evitando descarga de nieve de los techos y se dotó de un hall-frío con doble puertas desplazadas entre sí para evitar el ingreso y succión producto de los vientos. Entre otros trabajos distintivos se realizaron nuevas rampas de acceso, conformadas con rejillas, y en las veredas los pisos tendrán un sistema radiante eléctrico, para evitar el congelamiento.

En Junín de los Andes

La nueva escuela primaria que se construyó en el barrio Nehuén Che de Junín de los Andes cubrirá la demanda de este sector y zonas cercanas como 101 Viviendas y Refugios del Sol. En una superficie de aproximadamente 2.000 m2 cubiertos, tiene 7 aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas. Además, locales de apoyo y servicios como sala para docentes, sala pedagógica, secretaría, dirección y vice dirección, como así también cocina, depósito de alimentos y sanitarios.

Neuquén capital

En el histórico edificio de la EPET N° 8 de Neuquén capital se llevó adelante una intervención integral para mejorar los sectores de ingreso, el patio, el playón externo y la renovación total de su gimnasio, incluyendo su techo. Esta escuela, que nació como Escuela Técnica de Oficios de Neuquén, hoy posee una matrícula de 1.153 estudiantes con las orientaciones de Maestro Mayor de Obras, Técnico Mecánico y Técnico Mecánico Electricista, con turnos de mañana, tarde y vespertino; con 7 secciones en el Ciclo Básico y 8 secciones en el ciclo orientado.

En la escuela primaria Nº101 del barrio Valentina Sur, de la ciudad capital, que el año pasado celebró 100 años, se comprometió la mejora integral que incluyó el reacondicionamiento de todas las aulas y aberturas, sanitarios y una nueva sala de maestros; en la cocina se cambiaron los pisos y se restauró el mobiliario. La instalación eléctrica se hizo a nueva, al igual que la iluminación y la mejora de todo el sistema de cloacas. Además, en el espacio dedicado a actividades artísticas, se renovó de la cocina y un baño, así como un horno para cerámica y mesadas nuevas. La intervención incluyó la reparación del cerco perimetral y la construcción de un nuevo muro más elevado. También se realizará la extracción de especies arbóreas inadecuadas o en procesos de envejecimiento.

En la primaria 280 de Neuquén se concretaron múltiples intervenciones estructurales que involucraron el cambio total del techo y cielorrasos, la impermeabilización y el recambio de la iluminación; más la renovación integral de pintura en todo el edificio. La mayor transformación es en el exterior con la nivelación del suelo, la construcción de un nuevo playón deportivo -con la instalación de nuevos aros y arcos-; también la erradicación de antiguas hamacas, que serán reemplazadas por un nuevo mangrullo a fin de potenciar el uso recreativo del espacio