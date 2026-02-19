Buenos vecinos: denunció que una mujer le rayó la camioneta y la quiso atropellar por un estacionamiento

El conflicto lleva más de 3 años y enfrenta a dos familias del barrio Belgrano. La situación escaló y ya se encuentra en la justicia.

Harta del hostigamiento que sufre desde el año 2022, una vecina del barrio Belgrano de Neuquén decidió hacer pública su situación. Se trata de Valeria Jara , quien ya denunció las agresiones , que incluyen daños en su vehículo y hasta un intento de atropello, ante la policía y la fiscalía.

En diálogo con LM Neuquén , Jara explicó que el escenario del conflicto es la calle Richieri al 800 , donde ambas partes comparten domicilio. “Estoy fastidiada de ver que no puedo hacer nada sin perjudicarme”, expresó.

La denunciante es una empresaria de la construcción y titular de una gestoría del automotor en la ciudad. Según relató, el conflicto comenzó cuando una vecina remodeló un local comercial en la cuadra hace tres años.

“Desde que se instaló, empezaron los problemas en la cuadra”, sostuvo. “Desde que se instaló, empezaron los problemas en la cuadra”, sostuvo.

Jara explicó que vive en el lugar desde hace más de dos décadas, cuando la propiedad fue comprada por su padre. En el año 2021, con el fallecimiento del hombre, se convirtió en la titular. Desde ese momento, asegura que la situación se volvió más difícil. “He recibido amenazas de todo tipo”, afirmó.

La mujer denunció que los episodios fueron escalando con el tiempo. “No deja estacionar, te insulta, te agrede”, describió. A la vez que aseguró que la agresora tendría protección por su vínculo con una poderosa familia del sector petrolero.

camioneta rayada barrio belgrano

Una camioneta rayada y un intento de atropello

Jara explicó a este medio que uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando su camioneta Toyota Hilux negra apareció con rayones. Ese día, explicó, había estacionado frente a la vivienda de la denunciada por una situación particular. “Mi perra estaba pariendo y, por el miedo de tener que salir de urgencia, estacioné enfrente”, contó.

Según su relato, la vecina habría esperado que ella se retirara del lugar para acercarse al vehículo y provocar los daños. “Esperó que yo me fuera y pasó por entremedio de las camionetas. Fue y volvió por el mismo lugar, dejando los rayones, de abajo y de arriba”.

Al advertir los daños, rápidamente avisó a la Policía. La presentación quedó asentada en sede y luego en la fiscalía.

Sin embargo, otro episodio reciente es aún más grave, ya que -según la empresaria-la mujer intentó atropellarla con su vehículo. “La semana anterior me quiso atropellar con su camioneta”, remarcó.

En su relato, Jara explicó que intentó evitar que su vehículo fuera impactado y se colocó delante del mismo. “Ella retrocedió con todo y me chocó literalmente”, afirmó conmovida.

La sumatoria de estos casos motivó a la empresaria para hacer pública la denuncia de un conflicto que lleva años y varios procesos judiciales.

Conflicto vecinal, por un estacionamiento le rayó la camioneta y la quiso atropellar

Falta de respuestas concretas

Cansada del conflicto vecinal, Jara decidió visibilizar la situación no solo en los medios, sino también colocando un cartel en el parasol de su camioneta advirtiendo a otros conductores. “Agarré y puse que tengan cuidado al estacionar porque esta persona raya los vehículos”, explicó, detallando que dejó todos los datos de la mujer.

Además, resaltó que dejó de tener miedo a exponerse. “Creo que está bueno aclarar las cosas”. Además, resaltó que dejó de tener miedo a exponerse. “Creo que está bueno aclarar las cosas”.

La situación continúa en instancia judicial y se encuentra bajo análisis en la fiscalía correspondiente. Mientras tanto, la tensión entre las vecinas persiste en el sector del barrio Belgrano donde se originaron los hechos.