Entrega de kits escolares en Neuquén: los puntos de distribución, horarios y requisitos clave

Este jueves se pondrá en marcha la entrega de los útiles, de cara al inicio de las clases el próximo 25 de febrero. Cientos de alumnos ya recibieron la nueva tarjeta del boleto estudiantil.

Este jueves 19 de febrero, la Municipalidad de Neuquén comenzará con la entrega de los kits escolares en tres sedes de la ciudad y será requisito indispensable contar previamente con la nueva tarjeta del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) . El operativo alcanzará a alrededor de 40.000 estudiantes.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, subrayó que el esquema fue organizado con anticipación para que las familias puedan completar cada paso sin inconvenientes. Además, recordó que “tienen que tener el trámite hecho de Boleto Estudiantil Neuquino. Primero hay que retirar la tarjeta y luego se retira el kit”.

La entrega comenzará el 19 de febrero y se realizará en tres puntos, con horario extendido, de 8 a 17 , para facilitar el acceso. Pasqualini aclaró cómo se ordenará la atención al cierre de la jornada: “Tienen que saber que a las 17 horas interrumpimos la fila para que se pueda entregar hasta el último que llega”.

El esquema de entrega se aplicará en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), en el Centro Cultural del Oeste y en la Sala de Elaboración sin TACC ubicada junto al hospital Heller.

La funcionaria explicó que el horario fue pensado “para que aquel que trabaja, que es empleado público y trabaja hasta las 15 o 16, llegue perfectamente a poder retirar el kit escolar”.

Pasqualini indicó que el número estimado de entrega “siempre está vinculado a la cantidad de Boleto Estudiantil Neuquino. Calculamos que alrededor de 40.000 kits escolares vamos a estar entregando”, sostuvo.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (27) Sebastián Fariña Petersen

Desde el municipio recordaron que el retiro podrá realizarlo el propio beneficiario o un adulto responsable, siempre con la documentación correspondiente. “Puede retirar el beneficiario o puede retirar padre, madre, tutor, quien sea, pero con la tarjeta y con el DNI del beneficiario”, precisó la secretaria.

Previo a acercarse a cualquiera de los puntos de entrega, las familias deberán gestionar la Tarjeta del Boleto Estudiantil Neuquino a través de la web oficial de la Municipalidad ingresando a Muni Express.

Para completar el trámite se deberá adjuntar foto del DNI con domicilio en Neuquén capital, certificado de alumno o alumna regular —que puede ser el del año anterior— y carnet de vacunación completo conforme al calendario obligatorio.

En el caso de personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), deberán presentarse con ese carnet al momento de retirar el kit. Desde el municipio recomendaron realizar la gestión con anticipación para poder retirar el kit sin inconvenientes desde el 19 de febrero.

En relación a la continuidad del operativo, Pasqualini llevó tranquilidad a las familias y aseguró que la entrega se sostendrá hasta completar el padrón previsto. “Decirles a las familias que retiren el kit que estén tranquilos, porque si no retiran el 19, retiran el 20. Vamos a trabajar el sábado 21, volvemos a entregar lunes, martes y así sucesivamente hasta que todos los beneficiarios hayan retirado su kit escolar, como lo hacemos cada año”, afirmó.

SFP Entregan tarjeta boleto estudiantil municipalidad (6) Sebastián Fariña Petersen

Requisitos para retirar el kit escolar

Condición indispensable: contar con la Tarjeta del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) en mano. Sin la tarjeta física no se entregará el kit.

Para gestionar la Tarjeta BEN (trámite previo obligatorio):

El trámite se realiza a través de la web online oficial de la Municipalidad, ingresando a Muni Express.

Si es la primera vez que se inscribe:

– Adjuntar foto del DNI por ambos lados (con domicilio en Neuquén capital).

– Presentar certificado de alumno o alumna regular (puede ser el del año anterior).

– Presentar constancia de vacunación completa conforme al calendario nacional obligatorio. Puede exhibirse foto del carnet de vacunación o constancia digital desde la app Mi Argentina o la app Andes.

Si ya es beneficiario y debe renovar:

Ingresar a Muni Express con número de DNI.

Validar los datos en el sistema y solicitar la renovación.

Una vez confirmado el trámite, podrá retirar la tarjeta desde el 18 de febrero.

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán presentarse con ese carnet al momento de retirar el kit.

Importante: la tarjeta BEN debe retirarse previamente en las sedes habilitadas. Solo con la tarjeta física en mano podrá retirarse el kit escolar desde el 19 de febrero.

Las sedes habilitadas para retirar la tarjeta física del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), desde el 18 de febrero y en el horario de 8 a 17, son:

Sucursal Godoy (Godoy y Novella).

Sucursal Centro (avenida Olascoaga 145).

Oficinas SUBE – ETON (Puertas A y D).

SAF Confluencia (Boerr y Obrero Argentino).

SFP Entregan tarjeta boleto estudiantil municipalidad (1) Sebastián Fariña Petersen

Para retirar el kit escolar

Para estudiantes de primaria y nivel medio:

Si retira el titular, deberá presentar DNI y tarjeta del Boleto Estudiantil Neuquino.

Si retira padre, madre o tutor, deberá presentar DNI y la tarjeta del beneficiario o beneficiaria del kit.

Para nivel inicial:

Certificado de escolaridad y DNI del estudiante.

Sedes previstas para la entrega:

Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz).

Centro Cultural del Oeste (Dr. Luis Ramón y Racedo).

Sala de elaboración sin TACC, ubicada junto al hospital Heller.

Horario de atención:

De 8 a 17, con interrupción de fila a las 17 para garantizar la entrega hasta la última persona que haya ingresado antes del corte.

Entrega de kits escolares -AC (19).jpg Anahi Cárdena

Inversión municipal para el BEN

La gestión de Mariano Gaido invierte $2.349.200 por año en cada estudiante beneficiario, en el marco de una estrategia que prioriza a la educación y a una población en la que el 60% es joven. Esta inversión se complementa con la entrega de los kits escolares como parte de un acompañamiento integral al inicio del ciclo lectivo.

La entrega de los kits escolares se encuentra directamente vinculada al Boleto Estudiantil Neuquino, una política pública municipal que permite viajar gratis en el transporte urbano durante el ciclo lectivo.

El BEN es financiado íntegramente con recursos municipales y forma parte de una estrategia que ubica a la educación como eje central de la gestión local. En su presentación oficial, Pasqualini destacó que el boleto gratuito alcanza a entre 49.000 y 50.000 estudiantes y que la Municipalidad realiza una inversión anual significativa por cada beneficiario, en el marco del orden financiero y el superávit de la gestión.

La funcionaria recordó además que en marzo comenzará la inscripción para el Boleto Estudiantil Neuquino destinado a estudiantes universitarios y de institutos terciarios, tanto públicos como privados, porque se tramita con el certificado de escolaridad del año.

De esta manera, el municipio vuelve a articular el transporte gratuito con la provisión de útiles escolares diferenciados por nivel educativo, como parte de una política integral de acompañamiento a estudiantes y familias neuquinas en el inicio del ciclo lectivo 2026.