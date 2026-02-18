Escalofriantes imágenes: intentaron secuestrar a una nena en un supermercado

El ataque ocurrió a plena luz del día y ocurrió frente a decenas de personas.

La nena fue trasladada de urgencia al hospital tras el violento forcejeo con el agresor en la puerta del supermercado.

Un intento de secuestro en plena tarde alteró la rutina de un supermercado. El episodio ocurrió frente a decenas de personas, cuando un hombre intentó arrebatar a una nena de los brazos de su madre. La rápida reacción de los padres y de quienes estaban en el lugar evitó un desenlace aún más dramático.

El hecho se produjo cuando una familia se retiraba de un supermercado ubicado en Bérgamo, al norte de Italia. En ese momento, un hombre se acercó de manera repentina y se lanzó sobre una niña que estaba en brazos de su madre.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de los registros de las cámaras de seguridad, el atacante tomó a la menor por las piernas e intentó arrebatársela con violencia . La escena generó pánico inmediato entre quienes presenciaban la situación. La madre resistió con todas sus fuerzas, aferrándose a su hija y pidiendo ayuda a los gritos.

El agresor tironeaba con insistencia para desprender a la niña del abrazo materno. La secuencia duró apenas segundos, pero se vivió como una eternidad para la familia. La intervención del padre resultó determinante: se abalanzó sobre el hombre y comenzó a forcejear con él para impedir que concretara el secuestro.

A esa reacción se sumaron empleados de seguridad del supermercado y varios clientes que estaban en la puerta del local. Entre todos lograron reducir al sospechoso y retenerlo en el suelo hasta la llegada de la Policía de Estado, que acudió tras un llamado de emergencia.

La menor sufrió una fractura y fue trasladada al hospital

El intento de secuestro dejó consecuencias físicas. Durante el violento forcejeo, la niña resultó herida y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud. Allí, los médicos confirmaron que presentaba una fractura de fémur.

El diagnóstico impactó a la comunidad, que siguió el caso con atención. La gravedad de la lesión evidenció la brutalidad del ataque, pese a que el secuestro no llegó a concretarse.

Tras la detención, las autoridades iniciaron una investigación formal. Se tomaron declaraciones a los padres, a los empleados del comercio y a varios testigos que participaron en la reducción del agresor. También se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, que registraron la secuencia completa.

Con esos elementos, la Justicia imputó al detenido por tentativa de secuestro agravado, debido a que la víctima es menor de edad, y por lesiones personales agravadas. El hombre quedó a disposición judicial mientras avanza el proceso.

Según publicó el diario italiano La Stampa, el acusado es de nacionalidad rumana, no tiene domicilio fijo y no registra antecedentes penales en Italia. La investigación continúa abierta para determinar si actuó solo y cuáles fueron sus motivaciones.

El rol decisivo de la familia y los testigos

El episodio generó conmoción en Bérgamo y abrió un debate sobre la seguridad en espacios públicos. Aunque el ataque fue sorpresivo y violento, la respuesta inmediata de la familia y de quienes estaban en el lugar resultó fundamental.

La resistencia de la madre fue el primer freno al intento de secuestro. Su reacción instintiva permitió ganar segundos decisivos hasta que el padre y otras personas intervinieron. La colaboración entre desconocidos que se ve en el video mostró la importancia de la acción colectiva frente a situaciones extremas.

El personal de seguridad del supermercado también actuó con rapidez, evitando que el agresor escapara. Varios clientes dejaron sus compras y se sumaron para inmovilizarlo. Esa coordinación espontánea permitió retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.