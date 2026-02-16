Con un QR, supermercados deben exhibir los precios actualizados: la ley que ya rige en Neuquén

La normativa fue sancionada en junio de 2024 y, ahora, fue reglamentada por el Gobierno provincial. Protección al Consumidor deberá garantizar su cumplimiento.

Los supermercados de Neuquén con más de cuatros sucursales e hipermercados mayoristas y/o minoristas, que comercialicen productos incluidos en la canasta básica alimentaria, deberán exhibir un código QR en sus puntos de accesos, para garantizar a los consumidores el libre acceso a la lista actualizada de los precios de los mencionados artículos.

La medida se dispuso tras la reglamentación del Gobierno de la Provincia del Neuquén sobre la Ley 3444, sancionada en la Legislatura en junio de 2024. La norma se puso en vigencia mediante un decreto firmado por el gobernador, Rolando Figueroa, y, de acuerdo al artículo quinto de la ley, la autoridad de aplicación será la dirección provincial de Protección al Consumidor.

Según se indicó oficialmente, el símbolo deberá ser apto para el escaneo desde cualquier dispositivo móvil y también deberán proporcionar alternativas como información audible o asistencia personal en el punto de ventas para asegurar que la accesibilidad a la información sea de forma íntegra y equitativa.

El decreto también establece que a los fines de darle mayor operatividad a la Ley 3444, es necesario proceder a la reglamentación, a los fines de brindar accesibilidad e información actualizada de los precios de los productos que componen a la canasta básica alimentaria.

Ventas en los supermercados

De acuerdo con los últimos datos oficiales del INDEC, en noviembre del año pasado el consumo en las grandes superficies de ventas minoristas se contrajo 2,8% a nivel nacional.

"Este el peor resultado relativo del año y la baja más profunda desde diciembre de 2024. Además, el cuadro se agrava al observar la evolución mensual desestacionalizada: respecto a octubre 2025, las ventas mostraron un descenso de 3,8%, siendo esta la más fuerte desde diciembre de 2023", señala la consultora Politikon Chaco.

El estudio indica que "sobre un total de once rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, cinco presentaron incrementos reales interanuales en el undécimo mes del año: Carnes (18,9%), Alimentos preparados y Rotisería (8,0%), Otros (5,4%), Panadería (2,2%) e Indumentaria". Tales rubros explicaron el 28% de la facturación total del mes.

Por el contrario, los otros seis rubros presentaron bajas interanuales: Verduras y Frutas (-0,1%), productos de Almacén (-3,0%), lácteos (-4,1%), artículos de limpieza y perfumería (-9,0%), bebidas (-12,4%) y electrónicos (-20,8%). Todos estos explicaron el 72% de la facturación de noviembre.

"En esta línea, si se comparan las ventas por rubros, no contra noviembre de 2024, sino contra ese mes de 2023, solo tres rubros presentan alzas (Rotisería, Panadería y Lácteos), al tiempo que el total general exhibe caída de -10,2%", indica el reporte.

Neuquén es la provincia donde más suben las ventas

En ese escenario negativo, Neuquén se destaca por todo lo contrario. Encabeza un pequeño grupo de provincias donde las ventas suben. En este caso, en noviembre crecieron un 4,9%. Le siguieron Catamarca, con el 3,9%; Río Negro, 2,5% y Buenos Aires, sin el conurbano, con el 0,1%.

Por el contrario, el resto de las jurisdicciones exhibieron descensos interanuales en diferentes niveles; entre estos, las bajas más bruscas se vieron en Corrientes, Tucumán y La Rioja (mayor a -10,0%).